Son gelen ÖTV zamlarına yandaşlar bile isyan etti: Bu kadarı da olmaz

Resmi Gazete’de yayınlanan bir kararname büyük tartışmalara neden oldu. Buna göre, Bazı model otomobillere uygulanan ÖTV yüzde 10 ile yüzde 20 arasında artarken bazı modellerde ise yüzde 5-19 oranında azaldı. Söz konusu karar ile otomobil fiyatlarına yüzde 11’e kadar zam geldi. ÖTV’deki artıştan ikinci el piyasasının da etkilenmesi bekleniyor.

Otomobillerde ÖTV artışı vatandaşın üstüne yeni bir vergi yükü getirirken zenginler yurt dışından istedikleri gibi yat getirebiliyor. Türkiye’den alınan yatlar için yüzde 20 KDV ödenirken ÖTV uygulanmıyor. Ancak yurt dışından yat satın alan zenginler KDV ya da ÖTV ödemeden istedikleri yatı getirebiliyorlar.

İKİTDARA YAKIN İSİMLER BİLE İSYAN ETTİ

İktidarın ÖTV hamlesi vatandaşların büyük tepkisini çekti. Son dönemde bütçe açığının kapatılması için vatandaşların sırtına sürekli yük bindiren iktidara bu sefer kendi kanadından bile sert tepki geldi.

İktidara yakın isimler, zenginlerden alınmayan verginin geçim derdi ile uğraşan vatandaşlardan alınmasına tepki gösterdi.

İktidara yakın gazetecilerden Cem küçük sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Hiç iyi olmadı. Millet zaten zor nefes alıyor” dedi.

Hiç iyi olmadı. Millet zaten zor nefes alıyor.



“Yerli binek otomobillerin ÖTV oranları 5 ve 10 puan azaltılırken, ithal lüks binek otomobillerin ÖTV oranlarında 10 ve 20 puan artış yapıldı. Elektrikli otomobillerde de matrah eşikleri yükseltildi ve ÖTV oranları 15'er puan… pic.twitter.com/Wpzx6RMKjq — Cem Küçük (@cemkucuk55) July 24, 2025

İktidara yakınlığı ile bilinen mizah dergisi Misvak ise Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e “Cari açığı kapatma gerekçesiyle yapılan Ötv zammını milletin zaten zor aldığı binek araçlara değil de ÖTV’si %0 olan yatlardan almak daha mantıklı ve adil olmaz mıydı sayın Mehmet Şimşek?” şeklinde soru sordu.

Cari açığı kapatma gerekçesiyle yapılan Ötv zammını milletin zaten zor aldığı binek araçlara değil de ÖTV’si %0 olan yatlardan almak daha mantıklı ve adil olmaz mıydı sayın @memetsimsek @HMBakanligi ? — Misvak Caps (@misvakcaps) July 25, 2025

Rasim Ozan Kütahyalı söz konusu düzenlemeye "Hem mevduat stopaj vergilerinin yükseltilmesi hem de dün çok fazla faiz indirilmesi enflasyon için kötü oldu… Bu ülkede dolar uzun süreli durgun olmadan enflasyon düşmezzz!! Rezervden yiyerek doları tutma projesi ise her zaman çökmüştür bu ülke tarihinde” şeklinde tepki gösterdi.

Hem mevduat stopaj vergilerinin yükseltilmesi hem de dün çok fazla faiz indirilmesi enflasyon için kötü oldu…



Bu ülkede dolar uzun süreli durgun olmadan enflasyon düşmezzz!!



Rezervden yiyerek doları tutma projesi ise her zaman çökmüştür bu ülke tarihinde.



İzleyin bu videoyu… https://t.co/TugfJrJZtB — Rasim Ozan Kütahyalı (@RasimOzan_K) July 25, 2025

Öte yandan Sevda Turkusev ise “Vallahi bu ÖTV zamlarını ben de fazla buldum. Bu olmadı, bunun düzeltilmesini ümid ediyorum!” dedi.

Vallahi bu ÖTV zamlarını ben de fazla buldum. Bu olmadı, bunun düzeltilmesini ümid ediyorum! — sevda turkusev (@sevdaturkusev) July 25, 2025

Söz konusu tepkiler sosyal medyada gündem oldu.