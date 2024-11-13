Son Güz Panayırı için tarih belli oldu

17 Kasım tarihleri arasında "Son Güz Panayırı" düzenlenecek. Panayır, birçok ürünü vatandaşkarla buluşturacak.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün girişimleriyle Hamidiye Mahallesi'ne kazandırılan modern kapalı pazaryeri, konumu itibariyle birçok esnafın en önemli mekanı haline geldi. Düzce Belediyesi İştirak Şirketi BelTem A.Ş, pazaryerinin sağlıklı ve çok yönlü kullanımla hizmet vermesi için birçok etkinliğin bu alanda yapılmasına imkan sağlarken, her hafta salı günü halk pazarının kurulduğu, çarşamba ve pazar günleri kestane pazarına, cumartesi günleri ise 2. el eşya ve antika pazarına ev sahipliği yapan pazar yeri, bu kez "Son Güz Panayırı" için kapılarını açacak.

Düzce Belediyesi ve BelTem A.Ş. koordinesinde düzenlenecek panayırda, yöresel, antika ve el sanatları ürünlerin yanı sıra, birbirinden farklı ve çeşitli ürün satışları da gerçekleştirilecek. 15 Kasım Cuma günü başlayacak olan panayır, 16 Kasım Cumartesi ve 17 Kasım Pazar günü de gündüz ve gece açık olarak vatandaşlara hizmet verecek.