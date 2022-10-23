Özel televizyon tarihinin ilk kadın spikeriydi. Son hali görenleri şaşırttı

Türkiye'de Uzanlar tarafından yayın hayatı başlatılan ve ilk özel televizyon olma unvanını elinde bulunduran Magic Box Star 1, o dönem birbirinden farklı isimleri de Türk televizyonculuğuna kazandırdı.

GÜZEL SPİKER ALGISINI BAŞLATAN İSİM

Magic Box Star 1, ilk özel televizyon olmasının yanı sıra başka ilkleri de Türkiye'ye getirdi. Bu ilklerden biri de gazetecilerin ya da eğitimli spikerlerin yerine daha çok güzel kadınlara ekranda yer verilmesiyle ilgiliydi.

O DÖNEM YILDIZI PARLADI

İşte o dönem yıldızı parlayan isimlerden biri de Rana Elik oldu. Star'da 8 yıl çalıştıktan sonra Kanal 6'ya geçen Elik, sırasıyla ETV, Tv8, Kral TV, Kanal T, Kanal 34 ve Meltem TV'de çalıştıktan sonra ekranlara ara verdi. Uzun süredir ekranlarda almayan ünlü ismin son hali de dikkat çekti.

RANA ELİK KİMDİR?

Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi-Müzik Eğitimi bölümününden 19 yaşında mezun oldu..Yükseliş Kolejinde müzik öğretmenliği yaparken TRT'nin açtığı sınavları kazanarak 1988 yılında Ankara Radyosu'na spiker kadrosuna atandı.

Aynı yıl Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi-Psikoloji bölümünü kazanarak tekrar üniversiteye yazıldı. 1990 yılında Star 1 televizyonuna transfer oldu. 1998 yılında Kanal 6'ya geçti. Kanal iflas edince Amerika'ya gitti ve bir yıl süresince mesleki eğitimler ve kurslara katıldı.

2000 de İstanbul'a döndükten sonra Tv8, ETV, Kral TV, Kanal T, Kanal 34, Meltem tv televizyonlarında çalıştı,ana haber bülteni sundu, haber programlarını hazırladı ve yöneticilik yaptı. Aynı zamanda Yeni İleri, Bugün, Yeni Şafak, ve Ekspres gazetelerinde köşe yazarlığı ve röportajlar yaptı.

İletişim Fakültelerinde (İstanbul Ticaret Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi) ve özel okullarda diksiyon, etkili konuşma ve haber teknikleri üzerine ders verdi. Kişisel gelişim,medya iletişim ve etkili konuşmanın iş hayatı üzerinde etkileri hakkında birçok seminer ve sempozyumda konuşmacı olarak yer aldı.

2009 yilinda Diksiyon ve Etkili Konuşma Teknikleri adındaki kitabı basılan akademisyen sunucu-yazar İngilizce, Almanca ve Fransızca bilmekte ve halen Almanya'da yaşamaktadır.