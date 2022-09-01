'Kapıcılar Kralı' filminin kızıl saçlı güzeliydi Son hali sevenlerini hem üzdü hem şaşırttı
'Kapıcılar Kralı' filminin kızıl saçlı güzeliydi Son hali sevenlerini hem üzdü hem şaşırttı
Merhum oyuncu Kemal Sunal'ın unutulmaz filmlerinden olan Kapıcılar Kralı'nda kızıl saçlı güzeli Sevda Ferdağ yıllar sonra sosyal medyada gündem oldu. Kapıcılar Kralı'ndaki dolandırıcı Mahir'in ortağı rolüyle hafızalardan silinmeyen Sevda Ferdağ'ya yıllar acımadı.
Galeri Giriş: 1 Eylül 2022 Perşembe - 11:49 Son Güncelleme: 1 Eylül 2022 Perşembe - 12:20