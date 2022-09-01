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'Kapıcılar Kralı' filminin kızıl saçlı güzeliydi Son hali sevenlerini hem üzdü hem şaşırttı

Merhum oyuncu Kemal Sunal'ın unutulmaz filmlerinden olan Kapıcılar Kralı'nda kızıl saçlı güzeli Sevda Ferdağ yıllar sonra sosyal medyada gündem oldu. Kapıcılar Kralı'ndaki dolandırıcı Mahir'in ortağı rolüyle hafızalardan silinmeyen Sevda Ferdağ'ya yıllar acımadı.

Galeri Giriş: 1 Eylül 2022 Perşembe - 11:49
Son Güncelleme: 1 Eylül 2022 Perşembe - 12:20
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Kemal Sunal'ın yer aldığı unutulmaz filmlerden biri de Kapıcılar Kralı'ydı. Filmde kızıl saçlarıyla hafızalardan silinmeyen Sevda Ferdağ'nın son hali gündem oldu.

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Şimdilerde 79 yaşında olan Yeşilçam'ın efsane ismi Sevda Ferdağ'a yıllar acımazsız davrandı. Bakın yıllar usta oyuncu Sevda Ferdağ'yı nasıl değiştirdi.

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Hafızalara kazınan 'Kapıcılar Kralı' filminde Kemal Sunal ile birlikte rol alan, 'Mahir'in ortağı rolünde seyirciyle buluşan Sevda Ferdağ'nın son hali ortaya çıktı.

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Kemal Sunal'ın unutulmaz filmlerinden olan Kapıcılar Kralı'nın kızıl saçlı güzeli Sevda Ferdağ yıllar sonra sosyal medyada ilgi odağı oldu.

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İşte Kapıcılar Kralı filminin güzel yıldızı Sevda Ferdağ'ın değişimi...

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