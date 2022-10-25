'Savaşçı Prenses Zeyna' yıllara meydan okuyor. Son halini görenler şaşırıyor

90'lı yılların en çok sevilen kadın kahramanı Zeyna, bir dönemin gönlünü fetheden oyunculardan oldu.

Lucy Lawless'in canlandırdığı 'Zeyna Savaşçı Prenses' fırlattığı demir halkaları, Kostümü, aşırı soğukkanlı duruşu ve müthiş dövüş teknikleri sayesinde her yaştan insanın dikkatini çekmeyi başardı.

1995-2001 yılları arasında 134 bölüm, 6 sezon süren Zeyna: Savaş Prensesi ailesini kaybettikten sonra yurtsuz bir şekilde çıktığı yolculukta yakın arkadaşı Gabriella ile birlikte seyahat eden, karşısına çıkan haksızlıklarla ve sorunlarla mücadele eden Zeyna'yı anlatıyor

Zeyna yaşlandı

Yayınladığı tarihler de çok beğenilen ve sevilen Lucy Lawless değişimi ile oldukça şaşırtıyor.

1995-2001 yıllarında Yeni Zellanda'da çekilen Zeyna ile milyonları kendine hayran bırakan yıldız oyuncu şimdilerde 54 yaşında ve güzelliğinden bir şey kaybetmeden adeta yıllara meydan okuyor