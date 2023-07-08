Son hallerini görenler gözlerine inanamıyor. Yılın çifti seçildiler

TGRT Haber’de yer alan habere göre; 50 yaşındaki Jo Burnley ve 52 yaşındaki John Burnley çifti, yıllarca obez olarak yaşadıktan sonra zayıflama kararı aldılar.

Çift öyle değişim yaşadı ki Slimming World tarafından “yılın çifti” seçildiler.

40 YAŞINA GELİNCE MUTSUZ OLDUK

Zayıflama sürecine ilişkin Jo, “Kendime karşı dürüst olursam, ilk oğlumuz Alex doğduğundan beri kilomdan memnun değildim. Oğlum dünyaya geldikten sonra sağlıklı beslenmek için zaman bulmak daha da zorlaştı. Büyük bir etkinlikten veya tatilden önce kilo vermeye çalışırdım, ama bu hızlı bir çözüm olurdu ve tekrar eski kilolarıma dönerdim. Çoğu zaman dört gözle beklememiz gereken tek şey paket servisti. Özellikle pandemide, bu sıklıkla yaptığımız bir şeydi” sözlerini kullandı.