Özgür Özel, ana dilde eğitime destek vereceklerini söyledi.

Daha önce Davutoğlu ile Babacan’ın da benzer yönde açıklamaları olmuştu.

AKP ve Erdoğan’ın tavrı ise biliniyor. Ulus- devlet karşıtlığında DEM parti ile aynı yerde buluşuyorlar.

Yeni “ayrışma süreci “ile birlikte Türk siyaseti neredeyse etnik siyasetin esiri haline geldi. Partiler, “kim ne verirse ben daha fazlasını veririm”yarışındalar. Kimse partisini düşündüğü kadar ülkesinin geleceğini düşünmüyor.

Bahçeli’yi ise söylememe gerek yok, Apo’ya şükranlarını sunacak kadar- ileri giden, milliyetçilerin başını eğen bir kişi Türk milliyetçilerini temsil edemez.

Bahçeli derken, MHP tabanını ayrı tutuyorum,çünkü MHP tabanı vatanseverdir ve Bahçeli’nin bu akıl ve izan dışı politikası karşısında şok halindedir. Bu şok atlatıldığında, birçok MHP’li arkadaşımızın pozisyonunu gözden geçireceğini ve maskeleri düşen istihbarat artığı siyasetçilerin peşinde koşmayacağına yürekten inanıyorum.

Bütün bu olumsuzluklar ve kuşatılmışlığa rağmen çaresiz değiliz. Sn Dervişoğlu her konuşmasında yüreğimize su serpiyor, umutlarımızı tazeliyor, biz daha ölmedik, buradayız ve nöbetimize devam ediyoruz diyor. Konuşmalarının etkisini kamuoyu araştırmalarında ölçmek mümkün. Bulgu Araştırmanın son anketinde, İYİ Parti MHP’yi geçerek yüzde 7.8’lik oy oranına ulaştı. Siz bakmayın bazı anket firmalarının İYİ parti ile MHP’yi başabaş göstermesine. Birkaç aydır tüm anketlerde İYİ parti MHP’nin önündeydi. Artık saklayamaz hale gelince alenileştirmek zorunda kaldılar. Saraya yakın anket şirketleri, MHP’yi tabanı dağılmasın diye bir iki puan yüksek gösteriyordu. Çünkü taban kaybı, siyasette kartların yeniden karılması anlamına geliyor. İYİ parti bu çizgisi ile son kaledir. Milliyetçilerin, muhafazakarların, Atatürkçülerin, ülke bölünmesin diyenlerin son sığınağıdır. Yüzde 7.8’lik bir oy oranı bu ayrıştırma sürecinde İYİ partinin hak ettiği oy oranı değildir elbette.Milliyetçiler belirleyici olmak istiyorlarsa ayrılığı bırakıp bir araya gelmek zorundadır.Kendi aralarında bütünleşemeyenler Türk milletini bütünleştiremezler. Bahçeli iktidar istemiyor, bakanlık istemiyor, bürokraside kadro istemiyor. Partiler iktidar olmak için kurulur. Biz iktidar istiyoruz, ülkeyi yönetmek istiyoruz, dışlanan, horlanan kadrolarımızın devlete gelmesini istiyoruz. Onun için iktidara talibim diyen sn Dervişoğlu ile yürüyoruz. Son 23 yıl bize yönetilen değil yöneten olmamız gerektiğini artık göstermiş olmalıdır.