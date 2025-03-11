Son kullanma tarihlerini değiştirip piyasaya sürdüler! Salçadan peynire bin 500 adet ürün

Düzenleme: Kaynak: ANKA

İhbar hattına gelen şikayetlerin ardından harekete geçen zabıta ekipleri karşılaştıkları durumla şoke oldular. Yapılan detaylı araştırma ve inceleme sonucunda, son kullanma tarihi geçmiş hijyen, temizlik ve gıda ürünleri tespit edilerek bin 500 adet ürüne el konuldu.

Tarsus Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ihbar hattına gelen şikayetler doğrultusunda ilçe genelinde denetimlerini sürdürüyor.

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Ekiplerin çalışması sonucu, son kullanma tarihi geçmiş hijyen, temizlik ve gıda ürünleri tespit edilerek bin 500 adet ürüne el konuldu.

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Tarsus Belediyesi Zabıta Müdürlüğü sıkı denetimlerine tüm hızıyla devam ediyor. Halk sağlığını tehdit eden işletmelere göz açtırmıyor.

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Son yapılan denetimlerde satış yapan ilgili işletmelere idari yaptırım uygulanırken; sağlıksız ürünler, Tarsus Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde imha edildi.

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Denetimlerin aralıksız devam edeceğini vurgulayan Belediye Başkanı Ali Boltaç, “Halk sağlığını tehdit eden her durumun 7/24 takipçisi olacağız. Tarsus Belediyesi olarak ekiplerimiz denetimlerimizi titizlikle sürdürüyor, gerekli tüm önlemleri alıyoruz” dedi.

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