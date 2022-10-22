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“Son nefesimi sendikamda vermek isterim” dedi! Kürsüde fenalaşıp hayatını kaybetti

Eski Belediye İş İzmir 6 No’lu Şube Başkanı Haşim Candan, sendikanın plaket töreninde “Son nefesimi sendikamda vermek isterim” dediği konuşması sırasında fenalaştıktan sonra hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 22 Ekim 2022 Cumartesi - 04:43
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“Son nefesimi sendikamda vermek isterim” dedi! Kürsüde fenalaşıp hayatını kaybetti

“Son nefesimi sendikamda vermek isterim” dedi! Kürsüde fenalaşıp hayatını kaybetti
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Geçmişte Belediye-İş Sendikası genel merkez yöneticiliği ve İzmir 6 No’lu Şube Başkanlığı yapan 72 yaşındaki Haşim Candan, sendikanın daveti üzerine hafta sonu düzenlenecek 12’nci Olağan Genel Kuruluna katılmak için Ankara’ya geldi.

KÜRSÜDE FENALAŞTI

Genel Kurul öncesi sendikaya emeği geçenlerin onurlandırılması amacıyla genel merkezde düzenlenen plaket takdim törenine katılan Candan, plaketini aldıktan sonra konuşmak için kürsüye çıktı. Konuşma yaptığı sırada fenalaşarak yere düşen Candan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

CENAZESİ İZMİR’E GÖNDERİLECEK

Candan’ın fenalaşmadan önceki son sözleri, “Ben son nefesimi sendikamda vermek isterim. Çünkü onurumu, şerefimi, bugünkü birçok şeyimi, emek verdim ama bu sendikada kazandım. Birbirimizden gocunmayalım, ürkmeyelim, birbirimizin kıymetli, değerli mücadelesinden faydalanalım.” oldu.

Yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybeden Candan’ın cenazesinin, sendikada düzenlenen törenin ardından İzmir’e uğurlanacağı öğrenildi.

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