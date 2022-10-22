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Son nefesimi sendikamda vermek isterim dedikten sonra hayatını kaybetti. Kürsüde konuşma yapıyordu

Belediye-İş Sendikası İzmir şubesi eski başkanlarından Haşim Candan, kürsüde konuşma yaptığı esnada fenalaşarak hayatını kaybetti. Candan, fenalaşmadan önce “Ben son nefesimi sendikamda vermek isterim” ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 22 Ekim 2022 Cumartesi - 11:18
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Son nefesimi sendikamda vermek isterim dedikten sonra hayatını kaybetti. Kürsüde konuşma yapıyordu

Son nefesimi sendikamda vermek isterim dedikten sonra hayatını kaybetti. Kürsüde konuşma yapıyordu
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AA

Alınan bilgiye göre, geçmişte Belediye-İş Sendikası genel merkez yöneticiliği ve İzmir 6 No'lu Şube Başkanlığı yapan 72 yaşındaki Haşim Candan, sendikanın daveti üzerine hafta sonu düzenlenecek 12'nci Olağan Genel Kuruluna katılmak için Ankara'ya geldi.

KÜRSÜDE FENALAŞTI
Genel Kurul öncesi sendikaya emeği geçenlerin onurlandırılması amacıyla genel merkezde düzenlenen plaket takdim törenine katılan Candan, plaketini aldıktan sonra konuşmak için kürsüye çıktı. Konuşma yaptığı sırada fenalaşarak yere düşen Candan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

'SON NEFESİMİ SENDİKAMDA VERMEK İSTERİM' DEDİ
Candan'ın fenalaşmadan önceki son sözleri "Ben son nefesimi sendikamda vermek isterim. Çünkü onurumu, şerefimi, bugünkü birçok şeyimi, emek verdim ama bu sendikada kazandım. Birbirimizden gocunmayalım, ürkmeyelim, birbirimizin kıymetli, değerli mücadelesinden faydalanalım." oldu.

Yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybeden Candan'ın cenazesinin, sendikada düzenlenen törenin ardından İzmir'e uğurlanacağı öğrenildi.

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