Son nefesini zeytin ağacında verdi

İHA'nın haberine göre, bir televizyon programı ile gündeme gelen olay Bursa’nın Gemlik ilçesinde meydana geldi. Osmangazi ilçesinde oturan Nevrigül Alan, bir yıl önce evi terk edip 6 yaşındaki oğlu S.E.A. ile birlikte İznik'te oturan ailesinin yanına gitti.

Nevrigül Alan'ın 3 yaşındaki oğlu B.A. ise babası R.A.’da (29) kaldı. Gemlik'te yaşayan dedesi İbrahim T.'yi (68) ziyaret ettikten sonra küçük oğlunu görmek için eşi R.A.'nın evine gideceğini söyleyen Nevrigül Alan'dan, 3 Eylül'den sonra haber alınamadı.

Ekipler, kadını bulmak için çalışma başlattı. 45 gündür arama çalışmaları sürerken, dün 112 Acil Çağrı Merkezine Gemlik ilçesi Umurbey Mahallesi'ndeki bir zeytinlikte asılı bir kadın olduğu bilgisi geldi. Olay yerine giden ekipler, ağaca asılı haldeki cesedin Nevrigül Alan'a ait olduğunu belirledi. Alan'ın cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Talihsiz kadının cesedinin çürüdüğü, çantası ile cep telefonunun olay yerinden yaklaşık 15-25 metrede bulunduğu öğrenildi. Olay yerinde ikinci bir cep telefonu bulundu. Nevrigül Alan’ın, eşiyle 6 yıl önce 16 yaşında kaçarak evlendiği ve şiddetli geçimsizlik yaşayınca da terk ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, çevresinde 'Şirin' olarak bilinen Nevrigül Alan'ın telefonda en son Doğan A. ile konuştuğu ortaya çıktı. Nevrigül Alan'ın sevgilisi olduğu öne sürülen Doğan A.'nın kayıp ihbarı sonrası daha önce gözaltına alındığı bildirildi.

Serbest bırakılan Doğan A.'nın ifadesinde, 7 yıllık eşi Yasemin A.'ya (29), 'Şirin, çocuklarını bana bıraktı' dediği ifade edildi.