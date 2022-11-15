Hande Erçel'den yeni proje müjdesi. Bir süredir ekranlardan uzak kalmıştı

Son olarak eski sevgilisi Kerem Bürsin ile Sen Çal Kapımı projesinde rol alan ünlü oyuncu Hande Erçel ile dizinin yapımcısı Aleyna Bülbüloğlu yeniden bir araya geldi. Disney Plus ile yaptığı anlaşmayla adından söz ettiren Hande Erçel, toplantı çıkışı keyifli halleri ile dikkat çekti.

'BENİ ÇOK HEYECANLANDIRAN BİR PROJE DİNLEDİM'

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan güzel oyuncu Erçel, "Toplantımız vardı. Beni çok heyecanlandıran bir proje dinledim. O yüzden böyle şık geleyim dedim. Çok güzel bir proje. Valla heyecanlıyım. Henüz imzalar atılmadı şu an konuşma aşamasındayız" dedi.