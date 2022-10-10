Kanye West Twitter’da yasaklandı. Son paylaşımıyla Yahudilerin tepkisini çekmişti

Dünyaca ünlü ABD’li rapçi Kanye West’in Twitter ve Instagram hesapları, Yahudi karşıtı paylaşımları nedeniyle kilitlendi.



Twitter’da Yahudi karşıtı bir tweet atan rapçinin hesabı yine kitlendi. West’in “Yahudiler için ölüm seviyesi 3… Siz benimle oynadınız ve gündeminize karşı çıkan herkesi karalamaya çalıştınız” diye paylaşım yaptığı söyleniyor.

HESABI SİLİNMEDİ

Twitter’dan bir sözcü, CNN’e hesabın platformun politikalarını ihlal ettiği için kilitlendiğini doğruladı. Hesaptaki tweet, “Bu tweet Twitter kurallarını ihlal ediyor” diyen bir mesajla değiştirildi.

Ünlü rapçi konuyla ilgili herhangi bir yorum yapmadı.

West, ünlü müzik prodüktörü Puff Daddy'nin Yahudiler tarafından kontrol edildiğini söyleyerek aralarındaki yazışmaları Instagram'da yayınladıktan sonra platform tarafından kısıtlanmıştı.

