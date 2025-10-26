NBA'de (ABD basketbol ligi) Oklahoma City Thunder, Atlanta Hawks'ı 117-100 yenerek 3'te 3 yaptı.

Son şampiyon Thunder, Hawks deplasmanında galip gelerek ünvanını koruma hedefiyle başladığı yeni sezona iddialı girdi.

Thunder'da Chet Holmgren 31 sayı, 11 ribaunt ve Shai Gilgeous-Alexander 30 sayı, 5 ribaunt, 5 asistle galibiyetin mimarları oldu. Isaiah Hartenstein 14 sayı, 10 ribaunt ve Ajay Mitchell 14 sayı, 7 ribaunt, 7 asist üretti.

İkinci yenilgisini yaşayan Hawks'ta Nickeil Alexander-Walker 17 sayı, Trae Young 15 sayı, 10 asist, Asa Newell 12 sayı, 10 ribaunt ve Onyeka Okongwu 11 sayı, 12 ribauntla oynadı.

ADEM BONA 12 DAKİKA SÜRE ALDI

Milli basketbolcu Adem Bona'nın forma giydiği Philadelphia 76ers, sahasında Charlotte Hornets'ı 125-121 yendi.

İkide iki yapan 76ers'ta Tyrese Maxey 28, Quentin Grimes 24 ve Joel Embiid 20 sayı kaydetti. Adem Bona ise yaklaşık 12 dakika sahada kaldığı mücadeleyi 1 sayı, 1 asist, 1 top çalma ve 1 blokla tamamladı.

Hornets'ta “double-double” yapan LaMelo Ball'un 27 sayı, 10 ribaunt, 8 asistlik performansı mağlubiyeti engelleyemedi.