EuroLeague’in beşinci haftasında Fenerbahçe Beko, Bayern Münih’i Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda ağırladı.

Son üç maçını kaybeden Fenerbahçe, Alman ekibini 88-73 mağlup ederek kötü gidişe ‘dur’ dedi.

Karşılaşmayı Başkan Sadettin Saran ve yönetim kurulu üyeleri de tribünden takip etti.

Ataşehir’de oynanan mücadelede ilk çeyrekte zorlanan Sarunas Jasikevicius'un öğrencileri, ikinci periyottan itibaren oyunun kontrolünü eline aldı.

İkinci yarıda farkı açan son şampiyon, bu sezon ikinci EuroLeague galibiyetini de taraftarı önünde aldı.

Fenerbahçe Beko EuroLeague'de önümüzdeki hafta bir diğer temsilcimiz Anadolu Efes ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.