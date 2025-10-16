EuroLeague’in beşinci haftasında Fenerbahçe Beko, Bayern Münih’i Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda ağırladı.

Son üç maçını kaybeden Fenerbahçe, Alman ekibini 88-73 mağlup ederek kötü gidişe ‘dur’ dedi.

Son şampiyon kendine geldi! Fenerbahçe 'Panzerler'i ezdi - Resim : 1

Karşılaşmayı Başkan Sadettin Saran ve yönetim kurulu üyeleri de tribünden takip etti.

Son şampiyon kendine geldi! Fenerbahçe 'Panzerler'i ezdi - Resim : 2

Ataşehir’de oynanan mücadelede ilk çeyrekte zorlanan Sarunas Jasikevicius'un öğrencileri, ikinci periyottan itibaren oyunun kontrolünü eline aldı.

Son şampiyon kendine geldi! Fenerbahçe 'Panzerler'i ezdi - Resim : 3

İkinci yarıda farkı açan son şampiyon, bu sezon ikinci EuroLeague galibiyetini de taraftarı önünde aldı.

Fenerbahçe Beko EuroLeague'de önümüzdeki hafta bir diğer temsilcimiz Anadolu Efes ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.