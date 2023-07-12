Son şampiyon Rybakina'ya soğuk duş

Wimbledon'da Aryna Sabalenka ve Ons Jabeur yarı finale yükseldi.

Son şampiyon Rybakina'ya soğuk duş

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek kadınların 2 numaralı seribaşı Aryna Sabalenka ve 6 numaralı seribaşı Ons Jabeur, yarı finale çıktı.
İngiltere'nin başkenti Londra'nın ev sahipliği yaptığı turnuvanın 10. gününde tek kadınlar çeyrek final maçları tamamlandı.
Son Avustralya Açık şampiyonu Belaruslu Sabalenka, 25 numaralı seribaşı ABD'li Madison Keys ile karşılaştı. Bir saat 27 dakika süren maçta rakibini 6-2 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenen Sabalenka, adını yarı finale yazdırdı.
SON ŞAMPİYON ELENDİ
Günün diğer çeyrek final maçında ise geçen yılın finalistleri korta çıktı. 6 numaralı seribaşı Tunuslu Jabeur, Wimbledon'ın son şampiyonu Kazak Elena Rybakina'yı (3 numaralı seribaşı) bir saat 53 dakika sonunda 6-7, 6-4 ve 6-1 biten setlerle 2-1 mağlup ederek yarı finalde Sabalenka'nın rakibi oldu. (AA)

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