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Trabzonspor'dan 2027 hamlesi

Trabzonspor'da iç transfer devam ediyor...

Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi - 13:16
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Son şampiyon Trabzonspor yıldız oyuncularıyla sözleşme yenilemeye devam ederken flaş bir adım atıldı

Trabzonspor'dan 2027 hamlesi
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2027 yılına kadar yeni sözleşme

Son şampiyon Trabzonspor yıldız oyuncularıyla sözleşme yenilemeye devam ediyor.

Trabzonspor'da iç transfer sürüyor. Bordo-mavililer Abdülkadir'in mevcut sözleşmesini yenilerken oyuncunun maaşında iyileştirme yapıldı.

Daha önce Uğurcan Çakır, Djaniny, Serkan Asan, Muhammet Taha Tepe ve Denswil'in sözleşmelerini uzatan bordo-mavilileri Abdülkadir Ömür ile de el sıkıştı.

Sabah gazetesinin haberine göre, Trabzonspor 23 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattı. Milli futbolcu kulübünden yıllık 20 milyon TL kazanacak.

Mevcut sözleşmesi Haziran 2024'te sona erecek olan Abdülkadir, bu sezon takımıyla çıktığı 18 maçta 1 gol ve 1 asist üretti.

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