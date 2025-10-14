Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin son şampiyonu Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB FOMGET) Kulübü'nün başkanı Yalçın Demirkol, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından yazılı açıklama yapan Yalçın Demirkol, "Büyük bir gurur ve onurla yürüttüğüm ABB FOMGET Spor Kulübü Başkanlı görevimden ayrılma kararı aldığımı kamuoyunun bilgisine sunarım" dedi.

Futbol dışındaki branşlarda da başarılar elde ettiklerini belirten Demirkol, "Kadın futbolunda yaşadığımız şampiyonlukların yanında, Avrupa kupalarındaki mücadelemiz; halk oyunları, bocce, bowling, dart, boks ve futbol dallarında kazanılan sayısız madalya ve kupalar ABB FOMGET'i Türk sporunun gurur tablolarına yazdırdı" ifadelerini kullandı.

Verdiği destek nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'a teşekkür eden Yalçın Demirkol, şöyle devam etti:

"Cumhuriyetimizin 100. yılında gelen şampiyonluklarımız, bu yolculuğu daha da anlamlı ve unutulmaz kıldı. Bu başarılarla yalnızca sahada değil kültürde, sporda, ringlerde ve parkurlarda da Cumhuriyetimizin değerlerini temsil etmenin gururunu yaşadık. Bu süreçte bana bu görevi layık gören, her zaman desteğini hissettiğimiz Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'a en içten teşekkürlerimi sunarım. Onun vizyonu ve desteği olmadan bu başarıların hiçbiri mümkün olmazdı. ABB FOMGET ailesiyle birlikte yaşadığımız her anı, kazandığımız her başarıyı gururla hatırlayacağım. Bundan sonra da ABB FOMGET'in ve kadın futbolunun en büyük destekçilerinden biri olmaya devam edeceğim."