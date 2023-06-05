Son saniye basketi sonrası ortalık karıştı. Itoudis sinirden tahtayı fırlattı

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin play-off yarı final ikinci mücadelesinde Anadolu Efes'i konuk etti. Maçı Anadolu Efes, 90-89 mağlup etti. Heyecan dolu karşılaşmanın son anlarında sinirler gerildi.

TAHTAYI YERE FIRLATTI

Anadolu Efes'in yıldızı Will Clyburn'ün tribünlere yönelik hareketi ortalığı karıştırdı.

Dimitris Itoudis takımının son saniye basketiyle mağlup olduğu maçın ardından çok sinirlendi. Yunan antrenör elindeki tahtayı son saniye üçlüğünün ardından yere fırlattı.

O anlar tribündeki taraftarların ve izleyenlerin dikkatinden kaçmadı.