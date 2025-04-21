Son saniyede gelen mucize: 7 gollü maç nefesleri kesti

Randers, maçın başında Brøndby savunmasının hatasını değerlendirdi ve Sean Klaiber'in kendi kalesine attığı golle öne geçti. Ev sahibi ekip kısa sürede dengeyi sağladı. Mathias Kvistgaarden iki kez ağları sarsarken, Yuito Suzuki bir penaltıyla skoru 3-2’ye getirdi. Ancak Nikolas Dyhr hemen ardından skoru tekrar eşitledi.

Randers, Norman Campbell'ın çift sarı kartla oyundan atılmasıyla son yarım saati 10 kişi oynadı. Brøndby’nin baskısı son saniyeye kadar sürdü. Noah Nartey’nin golüyle gelen zafer, takımı FC Midtjylland’ın üç, FC Kopenhag’ın bir puan gerisine taşıdı.