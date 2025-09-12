Son seçim anketi gündem oldu! Herkes bu sonuçları konuşuyor

GÜNDEMAR Araştırma'nın son anketi ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı yarışan Özgür Özel, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun oyları gündem oldu. İşte parti parti sonuçlar...

Vatandaşlar ve muhalafet 'erken seçim' çağrıları yapmaya devam ederken, AKP 'Terörsüz Türkiye' ve 'yeni anayasa' adımlarını sürdürüyor.

Anket firmaları çalışmalarını hızlandırdı. GÜNDEMAR Araştırma tarafından 20-26 Ağustos 2025 tarihleri arasında 60 ilden 2.225 katılımcıyla gerçekleştirdiği anket sonucu gündem oldu.

ERDOĞAN, ÖZGÜR ÖZEL'E VE MANSUR YAVAŞ'A YENİLİYOR

Son anakete göre Cumhurbaşkanı Erdoğan Özgür Özel'e, Mansur Yavaş'a ve Ekrem İmamoğlu'na yeniliyor.

Ankete göre, CHP oyların yüzde 35,42'sini alarak birinci parti konumuna yükselirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise olası bir cumhurbaşkanlığı seçiminde hiçbir rakibine karşı kazanamadı.

anketttt.jpg

Seçmenlere yöneltilen "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusuna verilen yanıtlar şöyle:

CHP: %35,42

AK Parti: %30,18

DEM Parti: %8,26

Zafer Partisi: %6,57

MHP: %6,32

İYİ Parti: %4,13

Yeniden Refah Partisi: %3,34

Diğer Partiler: %2,64

Anahtar Parti: %1,62

Türkiye İşçi Partisi: %1,53

Cumhurbaşkanlığı seçimleri

Ankette olası cumhurbaşkanlığı seçiminde ise Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı geçtiği görüldü.

Recep Tayyip Erdoğan- Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanlığı seçim yarışında İmamoğlu'nun %55,29 oy oranıyla Erdoğan'ı %44,71'de bırakartığı görüldü.

Recep Tayyip Erdoğan- Mansur Yavaş yarışında da Yavaş %58,78 oy oranıyla, Erdoğan'ı %41,22 ile geride bıraktı.

Özgür Özel de cumhurbaşkanı Erdoğan ile seçim yarışında oyların %51,54'ünü alarak %48,46 alan Erdoğan'ı geride bıraktı.

