İktidarın gündeminde 'Terörsüz Türkiye', Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeniden adaylık yolunu açacak olan 'yeni anayasa'; vatandaşların ve muhalefetin gündeminde ise 'ekonomik kriz' ve olası 'erken seçim' var. Anket firmaları çalışmalarını hızlandırdı. Araştırma şirketleri her ay düzenli olarak yeni araştırmalarını paylaşıyor.

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonucunu bilen HBS Araştırma Şirketi Aralık ayı anketi sonuçları ortaya çıktı. Ankette CHP’nin yüzde 34,8 AKP’nin ise yüzde 28,6 olduğu görüldü.

HBS Araştırma Şirketi anket sonuçlarını “Aralık ayı 3.000 seçmen. Yüz yüze görüşme metodu. 51 şehir hata payı artı,eksi 2 puan”notuyla paylaştı.

İşte o anket: