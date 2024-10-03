Son seçim anketinde Erdoğan'a soğuk duş. İki ismin gerisinde kaldı

DİEN Araştırma Şirketi, Türkiye genelinde gerçekleştirdiği seçim anketinin sonuçlarını paylaştı.

Anket, 24-29 Eylül 2024 tarihleri arasında 30 Büyükşehirde toplamda 12 bin 688 kişinin katılımcıyla yüz yüze görüşme yöntemiyle; yaş, eğitim, cinsiyet ve meslek kotaları uygulanarak yapıldı.

Ankette katılımcılara "Bu Pazar cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy vermeyi düşünürsünüz?" sorusu soruldu.

EKREM İMAMOĞLU İLK SIRADA

Ankete göre, Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 57.8 oranı ile en yüksek oyu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu aldı. İmamoğlu’nun yüzde 48.5 oranla ABB Başkanı Mansur Yavaş takip etti.

ERDOĞAN YAVAŞ VE İMAMOĞLU'NUN GERİSİNDE KALDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise 40.2 oranında kaldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ankette yüzde 57.8 oranında oy alarak, en yakın rakibi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş'a yüzde 10 seviyesinde fark attı. Yavaş'ı yüzde 40 ile Recep Tayyip Erdoğan takip etti.