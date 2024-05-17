Son sözü ’Anne beni bir şey ısırdı’ olan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, evinin bahçesinde oyun oynadığı sırada annesine kendisini bir şeyin ısırdığını söyleyen 5 yaşındaki Gökçe Erva Kınay, hastanede yaşamını yitirdi.