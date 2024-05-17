Son sözü ’Anne beni bir şey ısırdı’ olan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
Son sözü ’Anne beni bir şey ısırdı’ olan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, evinin bahçesinde oyun oynadığı sırada annesine kendisini bir şeyin ısırdığını söyleyen 5 yaşındaki Gökçe Erva Kınay, hastanede yaşamını yitirdi.

Böcekli beldesinde evlerinin balkonunda oyun oynayan küçük Gökçe, annesine ayaklarından birinin ısırıldığını belirtti.

Ailesi tarafından hemen sağlık ocağına götürülen çocuk, ardından Düziçi Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Ancak yapılan tahliller sonucunda sağlık durumu normalse de gece saatlerinde yeniden rahatsızlanması üzerine Osmaniye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Tüm çabalara rağmen kurtarılamayan Gökçe Erva Kınay'ın ölümü, otopsi sonucunda netlik kazanacak.

Küçük çocuğun cenazesi, Böcekli beldesi Demirciler Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedildi.

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