Son sözü ’Anne beni bir şey ısırdı’ olan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Böcekli beldesinde evlerinin balkonunda oyun oynayan küçük Gökçe, annesine ayaklarından birinin ısırıldığını belirtti.
Ailesi tarafından hemen sağlık ocağına götürülen çocuk, ardından Düziçi Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Ancak yapılan tahliller sonucunda sağlık durumu normalse de gece saatlerinde yeniden rahatsızlanması üzerine Osmaniye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Tüm çabalara rağmen kurtarılamayan Gökçe Erva Kınay'ın ölümü, otopsi sonucunda netlik kazanacak.
Küçük çocuğun cenazesi, Böcekli beldesi Demirciler Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedildi.