Son 'Süper' belli oluyor

Trendyol 1. Lig’de Süper Lig’e çıkacak son takım, bugün Solwie Energy Fatih Karagümrük-Teksüt Bandırmaspor play-off final maçında belirlenecek. Yeni Sakarya Atatürk Stadı’ndaki play-off finali saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşmada hakem Yasin Kol düdük çalacak.

Karagümrük, sezonu 66 puanla 3. sırada tamamladı ve statü gereği doğrudan play-off finaline doğrudan yükseldi. Normal sezonu beşinci sırada bitiren Bandırmaspor play-off ilk turunda Erzurumspor, ikinci turunda Boluspor’u eledi.

2021-2022’de, bu sezon olduğu gibi yine Mustafa Gürsel’in çalıştırdığı Bandırmaspor, finale kadar yükseldiği play-off’ta İstanbulspor’a yenilerek Süper Lig’e çıkamamıştı. İki ekibin bu sezon ligde karşılaştığı müsabakaları Bandırmaspor 1-0 ve 2-1 kazandı. Profesyonel liglerde 14 kez karşılaşan iki ekipten Bandırma’nın sekiz, Karagümrük’ün üç galibiyeti bulunurken üç müsabaka da beraberlikle tamamlandı. Bandırmaspor’un 19 gol bulduğu karşılaşmalarda Karagümrük de dokuz kez topu filelere gönderdi.