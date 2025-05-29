Son 'Süper' belli oluyor

Kaynak: AA
Son 'Süper' belli oluyor

Kocaelispor ve Gençlerbirliği’nin ardından Süper Lig'e yükselecek üçüncü ve son takım Karagümrük ile Bandırmaspor arasında bugün yapılacak maç sonunda belli olacak. Karagümrük bir sezon aradan sonra Süper Lig’e dönmek, Bandırmaspor ise tarihinde bir ilke imza atmak istiyor.

Trendyol 1. Lig’de Süper Lig’e çıkacak son takım, bugün Solwie Energy Fatih Karagümrük-Teksüt Bandırmaspor play-off final maçında belirlenecek. Yeni Sakarya Atatürk Stadı’ndaki play-off finali saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşmada hakem Yasin Kol düdük çalacak.
Karagümrük, sezonu 66 puanla 3. sırada tamamladı ve statü gereği doğrudan play-off finaline doğrudan yükseldi. Normal sezonu beşinci sırada bitiren Bandırmaspor play-off ilk turunda Erzurumspor, ikinci turunda Boluspor’u eledi.

2021-2022’de, bu sezon olduğu gibi yine Mustafa Gürsel’in çalıştırdığı Bandırmaspor, finale kadar yükseldiği play-off’ta İstanbulspor’a yenilerek Süper Lig’e çıkamamıştı. İki ekibin bu sezon ligde karşılaştığı müsabakaları Bandırmaspor 1-0 ve 2-1 kazandı. Profesyonel liglerde 14 kez karşılaşan iki ekipten Bandırma’nın sekiz, Karagümrük’ün üç galibiyeti bulunurken üç müsabaka da beraberlikle tamamlandı. Bandırmaspor’un 19 gol bulduğu karşılaşmalarda Karagümrük de dokuz kez topu filelere gönderdi.

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