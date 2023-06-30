Son tarih 3 Temmuz yaklaşıyor. Borç yapılandırma bitiyor

Kamu alacaklarının yeninden yapılandırma sürecinde sona gelindi. 3 Temmuz Pazartesi'ye kadar devam edecek yapılandırmada süre uzatılmayacak.Bu kez son defa deniliyor ama daha önce bir çok kez yapılandırma yapılmış ve uzatılmıştı.

Yapılandırılan borçlar peşin veya taksitler halinde ödenebilecek. İlk taksit ödeme süresi ise 31 Temmuz'da dolacak.

TRT'de yer alan habere göre, Tüm bu borçlar yapılandırma kapsamına dahil edildi. 13 kurumun yaklaşık 1 trilyon 300 milyar lira alacağının yapılandırılması söz konusu olacak.

Bayramda yapılandırma yapılabilecek

Bayram tatilinde de başvurular alınabilecek. İnteraktif vergi dairelerinden başvuru yapılması mümkün olacak.

Yapılandırılan borçlar için ödeme kolaylığı da sağlanıyor. Düzenlemeyle borç yapılandırmasında ilk defa 48 ay vade imkanı sunuluyor.

265,4 milyar liralık borç yapılandırıldı

Kamu alacaklarının yeniden yapılandırması ile birlikte 265,4 milyar liralık alacak yeniden yapılandırıldı.

Toplam tahsilat 20 milyar lirayı aştı. 5 milyona yakın mükellef borçlarını yapılandırmak için vergi dairelerine başvurdu.