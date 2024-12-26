Son Torba Yasa Meclis’ten geçti! Sigorta borçları silinecek, memura yeni haklar verilecek

Bununla birlikte Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklikle engelli araçları on yılda bir değiştirilebilecek. Araçların yüzde 20 oranında yerli olması şartı aranacak. Genel Sağlık Sigortası 1 Ocak 2015 öncesi borçlar ise silinecek.

Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

ÖTV İSTİSNASI DEĞİŞİKLİĞİ

AK Parti’nin verdiği önergelerin kabul edilmesiyle, Türkiye'deki engellilere ait Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) istisnası ile ilgili önemli bir değişiklik yapıldı. Yeni düzenlemeyle, engellilerin ÖTV'siz araç alımlarındaki istisna süresi 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı. Ayrıca, alınacak araçlara yönelik yüzde 20 yerli katkı oranı şartı getirildi. Değişikliğe göre, Cumhurbaşkanı, bu istisnanın uygulanmasında, araçların yerli katkı oranı, motor silindir hacmi, emisyon türü ve değerine göre topluca veya ayrı ayrı araç kategorileri belirleme yetkisine sahip olacak.

MEMURLARA İLAVE KADAME HAKKI

Teklife göre, sözleşmeli statüden memur kadrolarına geçenler, 8 yıl boyunca disiplin cezası almamışlarsa, memurlara verilen ilave bir kademe hakkından faydalanabilecek. Uzman yardımcılığına atanan kişiler için de yeterlik sınavının, en geç 6 ay içinde yapılması öngörülüyor.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI'NA YENİ DÜZENLEMELER

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na döner sermaye işletmesi kurma yetkisi verilerek, bu işletmeye 500 milyon TL sermaye tahsis edilmesi planlandı. Cumhurbaşkanı kararıyla bu sermaye, 5 katına kadar artırılabilecek. Bakanlık, döner sermaye aracılığıyla sanayi ve teknoloji yatırımlarının desteklenmesi, Ar-Ge faaliyetleri, dijitalleşme ve siber güvenlik gibi çeşitli alanlarda kullanacağı kaynakları yönetecek.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI'NA MÜCBİR SEBEP YETKİSİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı, mücbir sebep durumlarını belirleme yetkisine sahip olacak. Bu düzenlemeye göre, bakanlık, çeşitli bölgelerdeki mükellefiyet ve vergi ödevlerini erteleme ya da vergi türü değişikliği yapma yetkisiyle, afete maruz kalan bölgelerdeki vergi yükümlülüklerini yeniden belirleyecek.

2015 YILI ÖNCESİ GSS PRİMLERİ SİLİNECEK

Kanun teklifinde ayrıca 1 Ocak 2015 öncesine ait ödenmemiş Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri, gecikme cezası ve zammı gibi alacakların tahsilinden vazgeçileceği belirtildi. Bu değişiklikle, 2015 yılı öncesine ait borçlar, feri alacaklarla birlikte silinecek.