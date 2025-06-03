Son yapılan ankette Türkiye’nin kimliği değişti! Çıkan sonuç herkesi şaşırttı!

AREA araştırmanın son yaptığı ankette katılımcılara ‘hangi sosyo-politik kimlikle tanımlarsınız?’ sorusunu yöneltti. Ankette çıkan sonuçta İslamcı ve muhafazakar kesimde ciddi azalışların olduğu görülürken, Atatürkçü ve Türk milliyetçilerinde ciddi artışlar gözlemlendi.

KİMLİKLERDE DEĞİŞİM TUTUKLAMALAR İLE HIZLANDI

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, aylardır Silivri’deki cezaevinde tutuklu olarak bulunuyor. Aynı şekilde İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu da ‘yolsuzluk’ iddiaları kapsamında tutuklanmıştı. Siyasi isimlerin cezaevinde olması anketlere de yansıdı. Öyle ki bu tutuklamalar kimlik değişimlerine bile neden oldu.

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ ZİRVEDE

AREA’nın son yaptığı ankette ‘kendinizi hangi sosyo-politik kimlikle tanırsınız?’ sorusunu katılımcılara yöneltti. Yapılan ankette Atatürkçü yüzde 32,7 çıkarken hemen yanında Türk milliyetçisi yüzde 29,3 ile takip etti. İki oranın toplamı yüzde 62 olarak karşımıza çıktı.

MUHAFAZAKAR VE İSLAMCI DÜŞÜŞTE

Muhafazakar kesimin yüzde 11,8, İslamcı kimliğin yüzde 5,9 çıkması ise dikkat çekti. Özdağ’ın Türk milliyetçiliği ve Atatürkçü kimliği çıkışıyla sonra tutuklanması ile beraber kimliklere kayma meydana geldiği görüldü. Öyle ki İslamcı ve muhafazakar kesiminin toplamı 17,7 çıkması dikkat çeken bir unsur oldu.

Anketin tamamı şu şekilde;