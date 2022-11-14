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Kıvanç Tatlıtuğ yeni evi için servet ödedi. Son yatırımını Paris’e yaptı

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, Başak Dizer’le evlendiği Paris’ten ev satın aldı. Eyfel Kulesi’ne yakın bölgeden daire alan oyuncu, bunun için 1 milyon euro (19 milyon 250 bin TL) ödedi.

Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi - 16:41
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Son yatırımını Paris’e yaptı. Kıvanç Tatlıtuğ yeni evi için servet ödedi

Kıvanç Tatlıtuğ yeni evi için servet ödedi. Son yatırımını Paris’e yaptı
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Geçen hafta koronavirüse yakalanan ve karantinadan çıkan Kıvanç Tatlıtuğ, kazancını gayrimenkulde değerlendiren oyuncular arasında yer alıyor. Tatlıtuğ, evlendiği Paris'ten ev aldı.

Sinema, dizi ve reklam sektörünün gözde oyuncusu, aldığı astronomik ücretleri yurtiçi ve yurtdışından gayrimenkul alarak değerlendiriyor.

En son Londra'dan 670 bin pounda (yaklaşık 14 milyon 734 bin TL) ev alan oyuncu şimdi de dünyanın gözde merkezlerinden Paris'te ev sahibi oldu. Kesenin ağzını açan Tatlıtuğ, Eyfel Kulesi'ne yakın bölgeden 1+1 daire satın aldı. Oyuncunun daire için yaklaşık 1 milyon euro (yaklaşık 19 milyon 250 bin TL) ödediği iddia edildi. Tatlıtuğ, İstanbul'da olduğu zamanlarda Paris'teki evini kiraya verecek.
 

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