Son yıların en soğuk Nisan ayının yaşandığı Aydın’da arılar telef olmaya başladı

Nisan ayına baharı beklerken kışı yaşayan Aydın'da konaklayan pek çok arı kolonisindeki yavru arılar, aşırı soğuk ve arıların doğadan yiyecek toplayamaması nedeniyle telef oldu.

Yaklaşık çeyrek asırdan bu yana arıcılık yaptığını belirten Özer Çelik, Aydın'da son yıların en soğuk Nisan ayının yaşandığını kaydetti. Geçen yıllarda bu dönem arılar tabiattan polen ve bal toplarken bu yıl aşırı soğuklar ve Ramazan Bayramı'ndan bu yana devam eden yağışlardan dolayı kovandan çıkamadığını belirten Çelik, "Yağmur ve soğuklardan dolayı arılar kovandan çıkamadı. Hava açılır açılmaz da tarla ve bahçelerde ot kurutma ilacı atılması pek çok arının zehirlenerek telef olmasına neden oldu.

Aydın Nisan ayına bu kadar soğuk havaya alışık değil. Şimdi havalar açıldı. Soğuktan dolayı ağaçların çiçeğini, dökmesi ve tarla ve bahçelerde çiçek olmaması nedeniyle arılar kendi besinlerini üretmez hale geldi. Geçen süreçte kovanlara ilave besin vermeyen pek çok arıcının çok sayıda arısı telef oldu" diyerek çiftçilerin bilinçsizce kullandıkları ot kurutma ilaçlarının çevre sorununa neden olduğunu söyledi.

Arıların çok hassas canlılar olduğunu ve son yıllarda arazileri sürerek temizlemek yerine ot kurutma ilaçları ile temizleyen çiftçilerin tarımsal üretimde tozlaşmanın en önemli görevlileri arıları bilmeyerek yok ettiğini belirten Özer Çelik, havaların açılması ile Aydın'da bal ve polen toplamaya çıkan pek çok işçi arının zehir aldığı için ya geriye dönemediğini ya da baygın vaziyette kovana dönüp telef olduğunu söyledi.

İşçi arılar zehirlenince yavru arıların da açlıktan telef olduğunu kaydeden Çelik, arıcıların kovanları kontrol ederek gıda sıkıntısı yaşayan arılara arı yemi vermesini tavsiye etti.