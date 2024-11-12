Son yıllarda sağlık alanında hızla yayılan yöntem: Ozon tedavisi

Medipol Sağlık Grubu'ndan Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Kıvanç Katmerlikaya, son zamanlarda oldukça gündeme gelen ozon tedavisinden bahsetti. Ozonun, üç oksijen atomundan oluşan bir gaz olduğunu belirten Dr. Katmerlikaya, hastanelerde medikal oksijenin jeneratör aracılığıyla ozona çevrildiğini ve bu şekilde tedavide kullanıldığını ifade etti.

Son yıllarda sağlık alanında hızla yayılan yenilikçi yöntemlerden biri olan ozon tedavisi, her hastada farklı sonuç verebiliyor. Ozonun, özellikle eklem ağrıları, nörolojik hastalıklar ve bağışıklık sistemini düzenleme gibi birçok sağlık sorununa iyi geldiği belirtiliyor. Medipol Üniversitesi Sefaköy Hastanesi'nden Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Kıvanç Katmerlikaya, bu modern tedavi yönteminin sağladığı faydaları ve nasıl uygulandığını anlattı.

TEDAVİ İÇİN YALNIZCA 20 DAKİKA YETERLİ

Dr. Katmerlikaya, ozon tedavisinin özellikle kireçlenme ve eklem aşınmalarına bağlı problemlerde kullanıldığını belirterek, Parkinson, MS gibi nörolojik hastalıklarda da tedavi edici etkilerinin görüldüğünü söyledi. Hastanın tedavi için yalnızca 15-20 dakika ayırmasının yeterli olduğunu vurgulayan Dr. Katmerlikaya, bazı özel durumlar hariç birçok hastaya güvenle uygulayabiliyoruz. Halk arasında "bakla hastalığı" olarak bilinen favizm ve tiroit fonksiyon bozukluğu olan hastalara bu tedaviyi uygulamıyoruz. Ayrıca gebelere de önerilmiyor" dedi.

OZON TEDAVİSİ NASIL UYGULANIYOR?

Ozon tedavisinin nasıl uygulandığı hakkında bilgi veren Dr. Katmerlikaya, "Tedavinin iki temel yöntemi bulunuyor. Sistemik ve lokal uygulama. Sistemik uygulamada hastanın yaklaşık 100 cc kanı alınıp ozonla birleştirilerek tekrar vücuda veriliyor. Burada kullanılan malzemelerin ozona dayanıklı olması gerekmektedir. Aksi takdirde tedavinin etkisi düşmektedir. Lokal uygulamada ise ozonlanmış kan kas içine, genellikle omuz veya kalça bölgesine enjekte ediliyor. Tedaviyle hastaların kan dolaşımı iyileştirilmekte ve bağışıklık sistemi düzenlenmektedir" diye konuştu.

HER HASTA DA FARKLI SONUÇLAR GÖRÜLÜYOR

Ozon tedavisinin depresyon gibi psikolojik durumlarda serotonin seviyesini artırarak olumlu sonuçlar verdiğini dile getiren Dr. Katmerlikaya, şeker hastalarında diyabetik ayak tedavisinde de başarılı sonuçlar elde ettiklerini belirtti. Ozon tedavisinin bel ve boyun fıtıkları, kronik yorgunluk sendromu ve romatizmal hastalıklarda da etkili olduğunu söyledi. Eklem kireçlenmelerinde ozonun eklem içine uygulanabildiğini belirten Dr. Katmerlikaya, kas ağrıları olan hastalara ise uygun görülen noktalara uygulandığını dile getirdi.

HASTANIN DURUMUNA GÖRE SEYREDİYOR

Ozon tedavisinin bilinen ciddi bir yan etkisi olmadığını vurgulayan Dr. Katmerlikaya, haftada bir ya da iki seans uygulanan tedavinin toplamda 10-12 seanslık kürler halinde yapıldığını ifade etti. Tedavinin sonunda yüz güldürücü sonuçlar aldıklarını belirten Katmerlikaya, "Hastanın durumuna göre tedavi süresi uzatılabiliyor ya da yıl içinde klinik değişikliklere bağlı olarak tekrarlanabiliyor" dedi. Ozon tedavisinin en büyük avantajlarından birinin düşük yan etki profili olduğunu dile getiren Dr. Katmerlikaya, tedavi sürecinde hastaların konforunun bozulmadığını sözlerine ekledi.