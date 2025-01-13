Son zam Mahsun Kırmızıgül'ü çileden çıkardı: İnsanlar geçinemiyor

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Son zam Mahsun Kırmızıgül'ü çileden çıkardı: İnsanlar geçinemiyor

Ünlü şarkıcı Mahsun Kırmızıgül, köprü ve otoyol geçiş ücretlerine yapılan zamma sosyal medya hesabından isyan etti.

Kırmızıgül, köprü ve otoyol ücretlerine yapılan zamma tepki gösterdi. Mahsun Kırmızıgül sosyal medya paylaşımında, köprülere, yollara ve ulaşıma yapılan zamların asgari ücrete yapılan zamla aynı oranda olması gerektiğini belirterek bu artışların başta marketler olmak üzere birçok kaleme yansıyacağını ve bunun sonucunda halkın daha da zor duruma düşeceğini söyledi.

ZAMLARIN İPTAL EDİLMESİNİ İSTEDİ

Kırmızıgül, vatandaşların geçinemediğini söyleyerek yapılan zamlardan vazgeçilmesini istedi.

KÖPRÜ VE OTOYALLARA NE KADAR ZAM GELDİ?

15 Temmuz Boğaziçi ve FSM için fiyatlar otomobiller için yüzde 42 zamlanarak tek yön geçiş 33 liradan 47 liraya çıktı.

Osmangazi Köprüsü'nden geçiş yüzde 42,3 zamla 555 liradan 795 liraya yükseldi.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçiş ise yüzde 15 zamlanarak 70 liradan 80 liraya çıktı.

1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçiş de yüzde 35 zamla 585 liradan 795 liraya yükseldi.

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