Uzun bir aradan sonra ekranlara dönecek olan Kıvanç Tatlıtuğ, sevenlerine müjdeli haberi verdi. Bir süredir yeni bir projede yer almayan yakışıklı oyuncu, yakın zamanda ekranlarda olacağını geçtiğimiz akşam duyurmuştu.

‘YENİ PROJEYLE EKRANLARDA OLACAĞIZ’

Bir arkadaşıyla sohbet eden Tatlıtuğ, "Her şey yolunda, keyfimiz yerinde. Size şunu söyleyebilirim ki, yakında yeni projelerle ekranlarda olacağız" dedi.

EN YÜKSEK BÜTÇELİ REKLAM

Hürriyet yazarı Mehmet Üstündağ, TV8'de yayınlanan "Gel Konuşalım" programında bomba gibi bir açıklama yaptı.

Üstündağ, ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni yüzü olduğu banka reklamından tam 2.5 milyon dolar kazandığını belirtti. Üstündağ, 1 yıllık bu anlaşmanın son zamanların en yüksek bütçeli reklam anlaşmalarından biri olduğuna dikkat çekti.