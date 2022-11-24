Cem Küçük iktidara başkaldırdı: Son zammı açıklayıp iktidarı yalancılıkla suçladı

2023 yılında ceza, harç ve bazı vergilerdeki artışı belirleyen yeniden değerleme oranı yüzde 122.93 olarak ilan edildi.



Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de bugün yayımlandı.



Karara çok sayıda tepki gelirken yandaş gazeteci Cem Küçük de o isimler arasında yer aldı. Küçük, iktidarı yalancılıkla suçlayarak Twitter hesabından, "Resmî enflasyon yüzde 85 değil miydi? “2023 yılında ceza, harç ve bazı vergilerdeki artışı belirleyen yeniden değerleme oranı yüzde 122.93 olarak ilan edildi. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Yılbaşından itibaren ehliyet ve pasaport harcı ile trafik cezaları bu oranda artacak." paylaşımı yaptı.







Küçük'ün twitine kullanıcılardan çok sayıda tepki geldi. İşte o yorumlardan bazıları:



- "Özür dilerim. Enflasyonu %85’e!!! yükseltip, vergi ve harçlara %123 zam taptığım için çok özür dilerim. Senin gibi sorgulayan, eleştiren gazetecileri görmek beni çok duygulandırıyor. Çok özür dilerim."



- "TÜFE'ye göre değil ÜFE'ye göre hesaplanıyor da ondan. Her şeyi bilip bunu nasıl bilmiyorsunuz hayret. Ha bu arada ÜFE %122 artarken TÜFE nasıl olur da %85'de kalır hangi mantıkla bu açıklanabilir diye de biz soralım gazetecilerimiz malum böyle sorular soramıyor."



- "Demek ki enflasyon oranı daha yüksek ve bu halktan saklanıyor uzun süredir."

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