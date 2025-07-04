Sonay Kartal'dan Wimbledon'da büyük başarı

Kaynak: AA
Sonay Kartal'dan Wimbledon'da büyük başarı

Sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da Türk kökenli Büyük Britanyalı kadın tenisçi Sonay Kartal, dördüncü tura yükseldi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen turnuvanın 4. gününde sabah seansındaki müsabakalarla devam edildi.

Tek kadınlarda Türk kökenli Büyük Britanyalı raket Sonay Kartal, Fransız rakibi Diane Parry'i 6-4 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek 4. tura adını yazdırdı.

HEYECAN SÜRÜYOR

Kadınlarda 12 numaralı seribaşı ABD'li tenisçi Amanda Anisimova ise Macar rakibi Dalma Galfi'yi 6-3, 5-7, 6-3'lük setlerle 2-1 yenerek 4. tura çıktı.

Tek erkeklerde 10 numaralı seribaşı ABD'li raket Ben Shelton, Avustralyalı rakibi Rinky Hijikata'yı 6-2, 7-5 ve 6-4'lük setlerle 3-0 yenerek bir üst tura adını yazdırdı.

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