Sonay Kartal'dan Wimbledon'da büyük başarı

İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen turnuvanın 4. gününde sabah seansındaki müsabakalarla devam edildi.

Tek kadınlarda Türk kökenli Büyük Britanyalı raket Sonay Kartal, Fransız rakibi Diane Parry'i 6-4 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek 4. tura adını yazdırdı.

HEYECAN SÜRÜYOR

Kadınlarda 12 numaralı seribaşı ABD'li tenisçi Amanda Anisimova ise Macar rakibi Dalma Galfi'yi 6-3, 5-7, 6-3'lük setlerle 2-1 yenerek 4. tura çıktı.

Tek erkeklerde 10 numaralı seribaşı ABD'li raket Ben Shelton, Avustralyalı rakibi Rinky Hijikata'yı 6-2, 7-5 ve 6-4'lük setlerle 3-0 yenerek bir üst tura adını yazdırdı.