Sonbahar, Amanos Dağları'nda Renk Cümbüşü Yarattı

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Amanos Dağları, sonbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte sarı ve kahverengi tonlarıyla kaplandı. 1700 rakımlı Kurtoluk Yaylası'nda, doğaseverler ve fotoğraf tutkunları, eşsiz manzaranın tadını çıkarmak için yürüyüş düzenledi. Yaklaşık 12 kilometrelik yürüyüşün ardından, katılımcılar Amanos Dağları'nın zirvesine ulaşarak, doğanın sunmuş olduğu güzellikleri keyifle izledi.

Yürüyüşe katılan doğaseverlerden Hasan Şenocak, sonbaharın getirdiği renk cümbüşüne hayran kaldıklarını belirtti. Şenocak, "21 kişiyle birlikte düzenlediğimiz yürüyüşte, farklı renkleri görmenin ve doğanın güzelliğiyle bütünleşmenin tadını çıkardık. Tüm doğaseverleri ve fotoğraf tutkunlarını bu güzellikleri yaşamaya davet ediyoruz" dedi.

İlçe merkezine 35 kilometre mesafedeki bu bölge, doğayla iç içe bir deneyim arayanlar için adeta bir cennet niteliği taşıyor. Her yıl sonbaharda düzenlenen doğa yürüyüşleri, katılımcılara hem sağlıklı bir aktivite sunuyor hem de doğal güzellikleri keşfetme fırsatı veriyor.