Sonbahar enfeksiyonuna dikkat! Uzman isim uyardı

Kaynak: İHA
Sonbahar enfeksiyonuna dikkat! Uzman isim uyardı

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Emre Karaağaç, kış mevsiminde çocuklardaki enfeksiyon riskine karşı dikkat çekerek, uyarıda bulund

Uzman Dr. Emre Karaağaç, anne ve babaları solunum yolu enfeksiyonuna karşı uyararak alınması gereken önlemleri sıraladı.

Beslenmede özellikle C vitamini takviyesi yapılması gerektiğini hatırlatan Uzman Dr. Emre Karaağaç, "Sevgili anne babalar, kış ayları geldi çattı, solunum yolu enfeksiyon sayılarımız arttı, çocuklarımızın hastalık sayısını azaltmak için, dört önemli başlıkta dikkatinizi çekmek istiyorum. Birincisi dengeli ve düzenli beslenme özellikle C vitamini bakımından zengin turunçgillerin tüketiminin artırılması önemlidir. İkinci olarak kaliteli ve düzenli uyku üçüncü olarak bulunduğumuz ortamların sık sık havalandırılması, dördüncü olarak soğuk havalarda kalın giyinme, bunları uyguladığımız taktirde hastalık sayısının belirgin bir şekilde azaldığını göreceksiniz" şeklinde konuştu.

Son Haberler
A Milli Takım’ın Macaristan’a karşı hangi statta oynayacağı belli oldu
A Milli Takım’ın Macaristan’a karşı hangi statta oynayacağı belli oldu
Kaymakam Karali köy okullarını ziyaret etti
Kaymakam Karali köy okullarını ziyaret etti
Adana Demirspor yeni teknik direktörünü buldu
Adana Demirspor yeni teknik direktörünü buldu
Gebze'de toprak kaydı: Kamyon ve kepçe sürüklendi
Gebze'de toprak kaydı: Kamyon ve kepçe sürüklendi
Manisa’da üreticileri tedirgin eden gelişme: Erik ağacı çiçek açtı
Manisa’da üreticileri tedirgin eden gelişme: Erik ağacı çiçek açtı