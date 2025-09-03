Sonbahar geliyor, kuşlar İron Sazlığı’ndan ayrılıyor!

Kaynak: İHA

Bitlis’in Güroymak ilçesindeki İron Sazlığı’nda konaklayan göçmen kuşlar, sonbaharın yaklaşmasıyla dönüş yolculuğuna başladı.

Bitlis’in sulak alanları, her yıl olduğu gibi bu yıl da göçmen kuşların durağı oldu.

Doğa gözlemcisi ve Anadolu Sualtı Araştırmaları ve Sporları Derneği Temsilcisi Dr. Cihan Önen, sazlığın ekolojik değerine vurgu yaparak, “İron Sazlığı; sulak alanları, sazlıkları, bataklıkları ve kumul bölgeleriyle özellikle kuşlar için bir yaşam alanı sağlıyor. Baharda bölgeye neşe katan onlarca kuş türü şimdi geri dönüş yolculuğuna başladı. Bölge giderek sessizleşiyor. Gelecek yıl bu sevimli misafirlerin cıvıltılarıyla bölgemizi tekrar canlandırmaları için sazlıkları, sulak alanları, bataklıkları, su kaynaklarını ve kumul bölgelerini korumamız çok önemli. Kuşlar, sazlık içindeki sulak alanlarda beslenip barınabiliyor” diye konuştu.

sonbahar-geliyor-kuslar-iron-sazligindan-ayriliyor-yenicag-1.jpg

sonbahar-geliyor-kuslar-iron-sazligindan-ayriliyor-yenicag-2.jpg

sonbahar-geliyor-kuslar-iron-sazligindan-ayriliyor-yenicag-3.jpg

sonbahar-geliyor-kuslar-iron-sazligindan-ayriliyor-yenicag-4.jpg

sonbahar-geliyor-kuslar-iron-sazligindan-ayriliyor-yenicag-5.jpg

sonbahar-geliyor-kuslar-iron-sazligindan-ayriliyor-yenicag-6.jpg

sonbahar-geliyor-kuslar-iron-sazligindan-ayriliyor-yenicag-7.jpg

sonbahar-geliyor-kuslar-iron-sazligindan-ayriliyor-yenicag-8.jpg

sonbahar-geliyor-kuslar-iron-sazligindan-ayriliyor-yenicag-9.jpg

sonbahar-geliyor-kuslar-iron-sazligindan-ayriliyor-yenicag-10.jpg

sonbahar-geliyor-kuslar-iron-sazligindan-ayriliyor-yenicag-11.jpg

