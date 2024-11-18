Sonbahar rüzgarı Bilecik'te ağaçları renklendiriyor

Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Çamyayla Köyü mevkiinde sonbaharın etkisiyle ağaçlar, turuncu ve sarı tonlarına bürünerek göz alıcı bir manzara sunuyor. Kış mevsiminin habercisi olan bu renk değişimi, bölgedeki ormanlık alanları adeta bir tabloya dönüştürüyor. Yerel halk ve ziyaretçiler, bu eşsiz doğa manzarasını görmek için bölgeye akın ediyor. Ağaçların yapraklarının sararması, doğal bir güzellik sergileyerek kartpostallık görüntülere sahne oluyor. Özellikle ilçenin yüksek kesimlerinde yer alan ormanlık alanlar, sonbaharın tüm ihtişamını gözler önüne seriyor.