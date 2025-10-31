Sonbaharın gelmesiyle birlikte artış gösteren viral enfeksiyonlara ve mevsimsel hastalıklara karşı direnci artırmak amacıyla beslenme stratejileri yeniden gündeme taşındı. Beslenme ve Diyet Uzmanı Oturakçıibogil, bağışıklığı güçlendiren ve vücudu hastalıklara karşı adeta bir 'kalkan' gibi koruyan 8 kritik besin maddesini bilim dünyasının ışığında sıraladı.

Uzman Oturakçıibogil'in dikkat çektiği bu besinler, uluslararası araştırmalarla da doğrulandı. Harvard Tıp Okulu'ndan Dr. Emily R. Carter, özellikle $C$ ve $D$ vitaminlerinin sonbahar-kış aylarında enfeksiyonlara karşı hayati önem taşıdığını ifade etti. Dr. Carter, "Turunçgiller, brokoli ve kırmızıbiber gibi $C$ vitamini zengini gıdaların, beyaz kan hücrelerinin fonksiyonlarını optimize ettiğine dair güçlü kanıtlar mevcut," diye konuştu.

Öte yandan, The American Journal of Clinical Nutrition'da yayımlanan bir çalışmada ise, $D$ vitamini eksikliğinin solunum yolu enfeksiyonları riskini artırdığı gözlemlendi. Londra King's College'dan Beslenme Bilimleri Profesörü Dr. Alistair J. Finch de bu bulguyu destekledi. Dr. Finch, "Güneş ışığının azalmasıyla beraber, somon gibi yağlı balıklar, yumurta sarısı ve $D$ vitamini takviyeli gıdaların tüketilmesine öncelik verilmelidir. Bu, bağışıklık tepkisini düzenleyen kilit bir adımdır," dedi.

Uzman Oturakçıibogil, özellikle bu mevsimde tüketilmesi gereken 8 temel besini ve sağladıkları bilimsel faydaları şu şekilde özetledi:

Turunçgiller (Portakal, Greyfurt): Yüksek vitamini içeriği sayesinde bağışıklık hücrelerini destekler.

Kırmızıbiber: Turunçgillere kıyasla dahi çok daha yüksek vitamini yoğunluğu barındırır ve antioksidan koruma sağlar.

Kabak Çekirdeği: Çinko minerali açısından zengindir. Çinko, bağışıklık sisteminin doğru çalışması ve yara iyileşmesi için elzemdir.

Ispanak: Hem vitamini hem de beta-karoten içerir. Antioksidanlar sayesinde hücresel hasarı azaltmaya yardımcı olur.

Tatlı Patates ve Havuç: Beta-karoten deposudur. Vücutta vitaminine dönüşerek mukoza zarlarının bütünlüğünü korur.

Nar ve Yaban Mersini: Polifenol ve antosiyanin gibi güçlü antioksidanlar içerir. Hücresel iltihaplanmayı azaltarak bağışıklık tepkisini optimize eder.

Yoğurt ve Kefir: İçerdikleri probiyotikler sayesinde bağırsak mikrobiyotasını dengeler. Bilim insanları, bağırsak sağlığının bağışıklığın yaklaşık %70'ini oluşturduğunu belirtti.

Zencefil: Anti-inflamatuar (iltihap önleyici) bileşikleri sayesinde soğuk algınlığı semptomlarını hafifletmeye yardımcı olur.

Johns Hopkins Beslenme ve Halk Sağlığı Merkezi'nden Dr. Maria K. Lopez, bu listeye ek olarak yeterli hidrasyonun (su tüketimi) ve düzenli uykunun da beslenme kadar önemli olduğunu, zira vücudun onarım mekanizmalarının uyku sırasında devreye girdiğini dile getirdi.



Uzman Oturakçıibogil'in sıraladığı bu besinlerin bilimsel arka planını daha detaylı inceleyen uluslararası bir araştırma özetini isterseniz, sizin için hemen araştırabilirim.