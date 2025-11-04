Sonbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte, doğanın döngüsü kadar insan beyninin kimyasında da önemli değişimler gözlendi.

Dünya genelinde uzmanlar, güneş ışığının azalmasının doğrudan serotonin seviyelerini etkilediği ve bunun sonucunda mevsimsel duygudurum bozukluğunda (SAD) belirgin bir artışa neden olduğunu bildirdi.

Yabancı uzmanlar, mevsimsel geçişin neden olduğu bu biyokimyasal değişimin, milyonlarca insanda uyku artışı ve enerji kaybı ile kendini gösteren mevsimsel duygudurum bozukluğunu (SAD) tetiklediğini ifade etti.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR AZALMAYI DOĞRULADI

Konuyla ilgili bilimsel araştırmalar, gün ışığı süresindeki azalmanın beynin nörotransmitter dengesini bozduğunu ortaya koydu.

Yapılan bir çalışmada, mevsimsel depresyon yaşayan bireylerde serotonin taşıyıcı proteinlerinin aktivitesinin yüzde 5'e kadar arttığı tespit edildi. Bu durum, mutluluk hormonu olarak bilinen serotoninin beyinde daha hızlı geri emildiği anlamına gelerek, etkili serotonin düzeylerinde azalmaya yol açtığı saptandı. Ayrıca, karanlıkta salgılanan uyku hormonu melatoninin üretiminin ve süresinin artmasıyla birlikte, uyku-uyanıklık döngüsünün bozulduğu ve bu durumun kronik yorgunluk ve aşırı uyuma eğilimini tetiklediği belirlendi.

YABANCI UZMANLARDAN ÖNEMLİ İFADELER

Mevsimsel geçişlerin ruh sağlığı üzerindeki etkileri konusunda önemli çalışmalar yapan Amerikalı Psikiyatrist Dr. Kelly Rohan, bu biyolojik değişimin mevsimsel depresyonun temel nedeni olduğunu ifade etti.

Dr. Rohan, kış aylarında ortaya çıkan bu durumun genellikle atipik depresyon belirtileri taşıdığını ve özellikle aşırı uyku, iştah artışı ve karbonhidrat tüketme isteği gibi semptomlarla karakterize olduğunu kaydetti.

Bütünleyici Tıp alanının önde gelen isimlerinden Dr. Andrew Weil, mevsimsel duygudurum bozukluğunun önüne geçmek için güneşe maruz kalmanın kritik önem taşıdığını vurguladı.

Dr. Weil, gün ışığının azalmasının neden olduğu D vitamini eksikliğinin de ruh halini olumsuz etkileyen önemli bir faktör olduğunu belirterek, dışarıda geçirilen sürenin artırılması ve beslenmeye dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Uzmanlar, bu dönemde C ve D vitamini ağırlıklı gıdaların tüketilmesini ve egzersizin aksatılmamasını kuvvetle tavsiye etti.

Uzmanlar, bu değişimlerin özellikle daha önce depresyon öyküsü olan bireylerde daha belirgin olabileceği uyarısında bulunarak, belirtilerin günlük yaşamı ciddi şekilde etkilemesi durumunda profesyonel yardım alınması gerektiğini dile getirdi.