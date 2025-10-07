Sonbahar ve kış aylarında D vitaminiyle ilgili kritik uyarılar! Uzmanlardan güneş önerileri

Dünya genelinde bilim insanları, kış mevsimine girilmesiyle birlikte toplum sağlığını tehdit eden D vitamini eksikliği konusunda ciddi uyarılarda bulundu.

Güneşin UVB ışınlarının yeryüzüne ulaşma açısındaki değişim, ciltteki doğal D vitamini sentezini büyük ölçüde azalttı.

Yabancı uzmanlar ve bilimsel araştırmalar, bu "sessiz salgının" bağışıklık sistemi ve kemik sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini gözler önüne serdi.

KIŞIN DÜZEYLER YÜZDE 96'YA KADAR DÜŞTÜ

Bilimsel araştırmalar, coğrafi konum ve mevsimsel koşulların D vitamini seviyeleri üzerindeki dramatik etkisini açıkça ortaya koydu.

Yapılan ölçümlerde, D vitamini düzeylerinin kış aylarında normalin altına inme oranının yüzde 96,6 seviyelerine kadar ulaştığı belirlendi.

Örneğin, Norveç'te gerçekleştirilen bir çalışmada, orta yaş grubu kadınlarda D vitamini seviyelerindeki en belirgin düşüşün Ocak ve Şubat aylarında yaşandığı tespit edildi.

Estonyalı kadınlar üzerinde yürütülen bir başka araştırma ise, D vitamini yetersizliği oranının yazın sadece yüzde 1 iken, kış mevsiminde yüzde 8'e yükseldiğini gösterdi. Bu durum, coğrafi olarak yüksek enlemlerde kış aylarında güneşin UVB ışınları için yeterli yüksekliğe ulaşamadığını ortaya koydu.

RİSK GRUPLARINA ÖZEL DİKKAT ÇAĞRISI

Yale Tıp Fakültesi Kemik Merkezi'nden Endokrinolog Dr. Karl Insogna, yeterli D vitamini alımının sağlanamamasının yetişkinlerde kemik kaybı ve kemik yumuşaması (osteomalazi), çocuklarda ise raşitizm gibi ciddi sonuçlara yol açtığını kaydetti.

Öte yandan, sadece coğrafya değil, yaşam tarzı da eksiklikte önemli bir etken oldu. Pakistanlı premenopozal kadınlarla yapılan bir çalışmada, D vitamini düzeylerinin yazın iken kışın olarak ölçüldüğü görüldü.

Tunus'ta yapılan bir başka araştırma ise, kapalı giyinenlerde D vitamini seviyesinin açık giyinenlere göre daha düşük olduğunu ortaya koydu. Bu durum, özellikle az güneşe maruz kalan, yaşlı, obezite sorunu olan ve kapalı alanlarda çalışan kişilerin kış aylarında yüksek risk altında olduğunu ifade etti.

UZMAN GÖRÜŞÜ: TAKVİYE GEREKLİ

D vitamini araştırmalarında öncü isimlerden biri olarak tanınan Dr. Bruce Hollis, yüksek doz D vitamini toksisitesi vakasına nadiren rastlandığını, ancak D vitamininin vücutta doğru çalışabilmesi için magnezyuma ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Uzmanlar, gıdalarla alınan D vitamininin günlük ihtiyacın yalnızca yüzde 10-20'sini karşılayabildiğini vurguladı. Bu nedenle, Yale Tıp Fakültesi'nden Dr. Insogna ve diğer uzmanlar, kış aylarında yüksek enlemlerde yaşayan veya yeterince güneş alamayan bireylerin yağlı balık ve yumurta sarısı gibi D vitamini açısından zengin gıdaları tüketmelerini ya da hekim kontrolünde D vitamini takviyesi kullanmalarını tavsiye etti. Uzun süreli eksikliğin bağışıklık sistemini zayıflatıp, enfeksiyonlara yatkınlığı artırdığı da uzmanlarca belirtildi.