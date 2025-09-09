Sonbaharda bahar sürprizi: Elma ağacı çiçek açtı!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Sonbahar mevsimine girilmesine rağmen Elazığ'ın Palu ilçesinde çiçek açan elma ağacı, görenleri şaşırttı.

Elazığ'ın Palu ilçesinde dikkat çekici bir doğa olayı yaşandı. İlçe merkezine bağlı Yeni Mahalle'de ikamet eden Ali Sert, bahçelerindeki elma ağacının sonbaharda çiçek açtığını fark etti.

2-007.jpg

Daha önce bazı ağaç dallarında mevsim dışı çiçeklenmeye tanık olduğunu belirten Sert, ilk kez bir ağacın tamamının bu dönemde çiçek açtığını gördüğünü ve şaşkınlık yaşadığını ifade etti.

3-004.jpg

Ali Mert, "Annem beni çağırdı, elma ağacı çiçek açmış dedi. Nasıl olur dedim. Gel gözünle gör dedi. Ben önceki ağaçlar görmüştüm ama bu ağaç komple açmış" dedi.

