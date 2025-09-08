Sonbaharda göze gelmeyin

Göz alerjilerinin başlıca belirtileri arasında kızarıklık, kaşıntı, sulanma, yanma hissi ve batma yer alır. Bazı durumlarda göz kapaklarında şişlik de görülebilir.

ALERJİLERİNDEN KORUNMA YOLLARI

Polenlerden Kaçının: Özellikle polenlerin yoğun olduğu saatlerde (sabah erken ve akşamüzeri) dışarıda bulunmaktan kaçının.

Gözleri Ovuşturmaktan Kaçının: Gözlerde kaşıntı hissettiğinizde ovuşturmak, alerjenlerin göze daha fazla temas etmesine ve tahrişin artmasına yol açar.

Göz Temizliğine Özen Gösterin: Dışarıdan geldiğinizde yüzünüzü ve gözlerinizi nazikçe temizleyin.

Kontakt Lens Kullanımına Dikkat Edin: Kontakt lens kullanıyorsanız, lenslerin temizliğine ekstra özen gösterin ve doktorunuzun önerdiği solüsyonları kullanın.

Güneş Gözlüğü Kullanın: Dışarıda polenlerin ve tozun gözlerinize temasını azaltmak için güneş gözlüğü takın.

Hava Kalitesini Takip Edin: Hava kirliliği ve polen yoğunluğunun yüksek olduğu günlerde mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamaya özen gösterin.

NE ZAMAN DOKTORA BAŞVURMALI?

Eğer göz alerjisi belirtileriniz şiddetliyse, günlük yaşamınızı olumsuz etkiliyorsa veya görmenizde bulanıklık gibi ek şikayetleriniz varsa, vakit kaybetmeden bir göz doktoruna başvurmanız önemli. Doktorunuz, doğru teşhis ve tedavi ile şikayetlerinizin giderilmesine yardımcı olur. Sonbaharda göz sağlığınızı korumak için bu önerilere dikkat etmek oldukça önemli.