Sonbaharda keşfedilebilecek 6 rota önerisi

Seyahat severler en kısa tatilleri bile uzatarak yeni yerler keşfetmeye ve farklı deneyimler yaşamaya açık. Hafta içinde, salı gününe denk gelen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ise çalışanlar için tek gün izin alarak tatili uzatmak için güzel bir fırsat sunuyor. Pazartesi günü tek gün izin alarak alarak, bu tatili 4 güne uzatmak mümkün. Türkiye’nin önde gelen online seyahat uygulaması Obilet, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda sonbaharda gidilebilecek en keyifli rotaları derledi. Sapanca’dan Bozcaada’ya, İzmir’den Afyon’a sonbaharın en güzel yaşandığı yerleri bu tatilde deneyimleyebilirsiniz.

Bu dört günlük kaçamak, sevdiklerinizle birlikte unutulmaz anılar biriktirmeniz için mükemmel bir fırsat. Obilet’in rota önerileriyle seyahat planlarınızı yapmaya başlayın ve bu güzel yerlerin tadını çıkarın!

SAPANCA’DA YEŞİLİN SAYISIZ TONU

Sonbaharda yeşilin ve kahverenginin sayısız tonuna şahit olacağınız Sapanca, doğanın içindeki eşsiz konumu, bol oksijenli ortamı ve göl manzarası ile huzur dolu bir kaçamak sunuyor. Sapanca, yürüyüş parkurları, bisiklet yolları ve gölde yapılacak gezilerle sevdiklerinizle unutulmaz anlar geçirmenize olanak tanıyor.

SONBAHARIN EN ROMANTİK ROTASI: ABANT, YEDİGÖLLLER

Muhteşem doğası ve tarihi dokusuyla doğa meraklıları için sayısız alternatif sunan Bolu, sonbaharı en güzel karşılayan şehirlerden. Bolu’ya bağlı Abant Gölü ve Yedigöller ise sonbahar mevsiminde ülkemizdeki en fotoğrafik yerlerden biri haline geliyor. 4 güne uzatabileceğiniz bu tatille, doğanın her tonuna ev sahipliği yapan Abant Gölü etrafında yürüyüş yapabilir, yine Bolu’ya bağlı Yedigöller Milli Parkı'na geçerek doğanın hayranlık uyandıran bir başka haline şahit olabilirsiniz. Şefleriyle de ünlü olan Bolu’nun yöresel lezzetlerini de denemenizi öneririz.

EGE’NİN İNCİSİ İZMİR

Ege'nin incisi İzmir, her mevsim olduğu gibi sonbaharın en güzel geçtiği şehirlerden biri. Kısa kaçamakların ise vazgeçilmez adreslerinden… Şehrin sosyal hayatını görmek için Kordon’da geziye çıkabilir, tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda alışveriş yapabilirsiniz. İzmir’in yazlık beldeleri Çeşme ve Alaçatı’nın sonbahardaki sakin hali de görülmeye değer. İzmir’e kadar gitmişken Ege lezzetleriyle damağınızı şenlendirmeyi unutmayın!

SONBAHARDA BİR BAŞKA GÜZEL; AYVALIK

Cennet gibi plajları ve tarihi taş evleriyle Ayvalık, yazın olduğu gibi 29 Ekim tatili için de harika seçenekler arasında yer alıyor. Buz gibi denizi bu mevsimde girmek için iddialı olsa da Cunda Adası gibi yakın yerleri ziyaret edebilir, Ege’nin mis gibi havasının tadını çıkarabilirsiniz. Ayvalık’ın taş kaldırımlı sokaklarında tarihi taş evleri gezebilir, Makaron Mahallesi’nde koruk suyu ile serinleyebilir, bölgeye özgü damla sakızlı lezzetleri tadabilirsiniz.

EGE’NİN EN MAVİSİ: BOZCAADA

Her mevsim rüzgarlı sokakları ve muhteşem deniz manzarasıyla Bozcaada, Ege’nin en güzel halini yansıtıyor. Taş kaldırımlı dar sokaklarda yürüyüp adanın en keyifli mekanlarını keşfedebilir, Bozcaada Kalesi’ne çıkarak Çanakkale manzarasını izleyebilir, tarihi yel değirmenlerinde ada manzaralı güzel fotoğraflar çekebilirsiniz. Cam gibi berrak plajların tadını çıkarmak bu mevsimde biraz zor olsa da birbirinden güzel koyları keşfe çıkabilirsiniz. Günü, mutlaka Polente Feneri’nde yiyecek ve içeceğinizi yanınıza alarak bitirin. Güneşin batışını en güzel seyredebileceğiniz bu keyifli manzarayı kaçırmayın!

TERMAL BİR TATİL İLE YENİ BİR DENEYİM: AFYON

Bu sonbaharda, daha önce gitmediğiniz farklı bir yere gitmek isterseniz, tarihi yapıları ve kaplıcalarıyla Afyon size bambaşka bir deneyim sunuyor. Termal otellerde rahatlayabilir, Afyon mutfağının leziz yemekleri ile kendinizi şımartabilirsiniz. Tarihi kalıntıları gezmek ve doğal güzelliklerin tadını çıkarmak için bu 4 gün harika fırsatlar sunuyor.