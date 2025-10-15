Sonbaharın simgesi balkabağının bilinmeyen 5 faydası şaşırtacak

Sonbaharın gelişiyle sofralarda yeniden yerini alan balkabağı, yalnızca tatlı tariflerinin değil, sağlıklı yaşamın da vazgeçilmezlerinden biri haline geliyor. Diyetisyen Sevim Akkök, bu mevsimin simgesi olan balkabağının besin değerlerini ve sağlık üzerindeki etkilerini anlattığı konuşmasında düşük şeker oranı, yüksek antioksidan içeriği, zengin vitamin-mineral yapısıyla bağışıklık sisteminden göz sağlığına, kalp korumasından sindirim desteğine kadar birçok alanda fayda sağladığını belirtti. Akkök, balkabağının doğru tüketildiğinde kilo kontrolüne de yardımcı olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:
Konumuz sonbaharın simgesi haline gelen balkabağı. Balkabağı sofralarımızda tatlıdan tuzluya birçok yemekte kullanılıyor. Peki faydaları neler?
Balkabağının içeriğinde neler var?
Bal kabağının faydalarına geçmeden önce içeriğiyle başlamak istiyorum. Bal kabağı besin içeriği açısından oldukça zengin bir besin. Özellikle A vitamini, C vitamini, E vitamini ve K vitamini açısından oldukça zengin. Aynı zamanda içerisinde bakır, demir, magnezyum ve potasyum gibi mineralleri de bulunduruyor.
Balkabağında ne kadar şeker var?
Adının balkabağı olduğuna bakmayın. Aslında şeker oranı o kadar da yüksek değil. 100 gramda ortalama 3 gram şeker içeriyor. Bu da çoğu sebze ve meyveye göre düşük bir oran diyebiliriz. Aynı zamanda bal kabağının glisemik indeksi de düşüktür. Yani şeker hastaları da güvenle tüketebilir. Bal kabağının içeriği bunlarla da sınırlı değil. Yüksek oranda antioksidan içeriğine de sahip. Özellikle beta karoten açısından oldukça zengin. İçerdiği beta karoten ona rengini veren bir antioksidandır diyebiliriz. Peki bal kabağının faydaları neler? Antioksidan açısından zengin olması, içerdiği beta karotenlerin vücudumuzda A vitamine dönüşmesi onu bağışıklık sisteminiz için olmazsa olmaz bir besin haline getiriyor.
Balkabağı bağışıklığı günçlendirir mi?
Bal kabağı bağışıklık sisteminizi güçlendiriyor. Yani sonbaharın simgesi olan balkabağı sizi birçok enfeksiyondan koruyor.
Balkabağı göz sağlığını korur mu?
Balkabağında bulunan karotenoidler sizin göz sağlığınızı koruyor. Özellikle beta karoten göz retinası üzerinde koruyucu bir etkiye sahip. Aynı zamanda bal kabağın içerisindeki diğer antioksidanlar da yaşa bağlı makula dejenerasyonlarının gelişmesini önlüyor. Yani bal kabağı göz sağlığınızı koruyor.
Balkabağı kalp için faydalı mı?
Bal kabağının diğer bir faydası kalbinizi koruması. İçeride yüksek lifler sayesinde kötü kolesterolün düşmesine, iyi kolesterolünüzün yükselmesine yardımcı oluyor. Yani bal kabağı LDL kolesterolü düşürüp HDL kolesterolü artırıcı etkiler gösteriyor. Bu da kalp sağlığınızı koruyor. Aynı zamanda bal kabağının içerisindeki antioksidanlar vücuttaki oksidatif stresi azaltarak inflamasyonu önlüyor. Bu da uzun vadede kalp hastalıkları riskini azaltıyor. Balkabağın içerisindeki potasyum kan basıncını düşürmede oldukça önemli bir mineral. Aynı zamanda damar elastikiyetini de sağlayarak kan akışını rahatlatıyor. Özetle bal kabağı kalbinize iyi geliyor.
Balkabağı sindirim için faydalı mı?
Balkabağın içerisindeki lifler sizin sindirim sağlığınızı destekliyor. Aynı zamanda balkabağının yüksek lif içermesi kan şekerindeki ani yükseklikleri de önlüyor. Bu da sizin metabolik sağlığınız açısından olumlu etkiler gösteriyor. Aynı zamanda içerisindeki beta karoten hem vücuttaki yağlanmayı önlüyor hem de kan şekerinin daha dengeli dalgalanmasına yardımcı oluyor. Özetle bal kabağının içerisindeki bileşenler sizin metabolik sağlığınızı koruyor.
Balkabağı kilo kaybı sağlar mı?
Aynı zamanda sizi daha tok tutuyor. Yani bal kabağı kilo vermenize yardımcı oluyor. Sağlığınız için kanıtlanmış olan Akdeniz tipi beslenmek gök kuşağı diyetini de içeriyor. Bal kabağı da bu gökkuşağı diyetinin en güzel renklerinden biri. Beslenmenizi, eklemenizi öneriyorum.
Bal kabağını nasıl tüketmeliyiz?
Bal kabağını öneriyoruz ama bal kabağını nasıl tükettiğiniz çok önemli. Bu yazıdan sonra sakın kabak tatlısına koşmayın. Bal kabağını en sağlıklı şekilde tüketmek istiyorsanız onu buharda pişirin ya da haşlayın. Üzerine tahin ve cevizle balkabağı tatlısından çok daha güzel bir tat elde edeceksiniz.