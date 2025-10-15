Sonbaharın simgesi balkabağının bilinmeyen 5 faydası şaşırtacak

Balkabağında ne kadar şeker var?

Adının balkabağı olduğuna bakmayın. Aslında şeker oranı o kadar da yüksek değil. 100 gramda ortalama 3 gram şeker içeriyor. Bu da çoğu sebze ve meyveye göre düşük bir oran diyebiliriz. Aynı zamanda bal kabağının glisemik indeksi de düşüktür. Yani şeker hastaları da güvenle tüketebilir. Bal kabağının içeriği bunlarla da sınırlı değil. Yüksek oranda antioksidan içeriğine de sahip. Özellikle beta karoten açısından oldukça zengin. İçerdiği beta karoten ona rengini veren bir antioksidandır diyebiliriz. Peki bal kabağının faydaları neler? Antioksidan açısından zengin olması, içerdiği beta karotenlerin vücudumuzda A vitamine dönüşmesi onu bağışıklık sisteminiz için olmazsa olmaz bir besin haline getiriyor.