Sondaj kuyusunda patlama! Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır'ın Bismil ilçesindeki petrol sondaj kuyusunda meydana gelen patlamada yaralanan 7 kişiden biri hayatını kaybetti.
25 Temmuz'da Diyarbakır-Batman kara yolunda Turkish Petroleum International Anonim Şirketince (TPIC) faaliyet yürütülen Üçtepe-1 petrol sondaj kuyusu sahasında gece henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında 7 kişi yaralanmıştı.
İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edilmişti. Yaralılar, kentteki hastanelere sevk edilmişti. Üç ağır yaralıdan Andaç Aydın (47), sabah 03.00 sıralarında hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.