Sondakika!.. Donald Trump'tan işgal planı! Gazze, ABD'ye devrediliyor

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in binlerce Filistinliyi katlettiği Gazze'ye yönelik işgal planı hakkında yeni açıklama yaptı.

Trump, "Gazze Şeridi, çatışmalar sona erdikten sonra İsrail tarafından ABD'ye devredilecek. ABD inşa çalışmalarını yavaşça ve dikkatlice yapacak." ifadelerini kullandı.

TRUMP'IN GAZZE'Yİ İŞGAL PLANI

ABD Başkanı Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Ürdün ve Mısır olmak üzere Arap ülkelerine sürgün edilmesi fikrini ortaya atmıştı.

Gazze'nin "temizlenmesi için" söz konusu ülkelerin daha fazla Filistinliyi kabul etmesi ve bu kişilerin "farklı yerlerde inşa edilecek konutlara yerleştirilmesi" çağrısında bulunan Trump, bölgenin Filistinlileri topraklarından çıkarttıktan sonra yeniden inşa edilmesini savunmuştu.

Trump, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralması ve bölgenin dünyanın farklı yerlerinden insanların yaşadığı "uluslararası" bir yer olmasını hayal ettiğini söylemişti.