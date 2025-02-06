Sondakika!.. Donald Trump'tan işgal planı! Gazze, ABD'ye devrediliyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Sondakika!.. Donald Trump'tan işgal planı! Gazze, ABD'ye devrediliyor

Trump'ın dünyayı sarsan "Gazze'yi devralacağız" açıklaması dünyada yankılanmaya devam ederken ABD Başkanı'ndan yeni bir Gazze açıklaması daha geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in binlerce Filistinliyi katlettiği Gazze'ye yönelik işgal planı hakkında yeni açıklama yaptı.

Trump, "Gazze Şeridi, çatışmalar sona erdikten sonra İsrail tarafından ABD'ye devredilecek. ABD inşa çalışmalarını yavaşça ve dikkatlice yapacak." ifadelerini kullandı.

TRUMP'IN GAZZE'Yİ İŞGAL PLANI

ABD Başkanı Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Ürdün ve Mısır olmak üzere Arap ülkelerine sürgün edilmesi fikrini ortaya atmıştı.

Gazze'nin "temizlenmesi için" söz konusu ülkelerin daha fazla Filistinliyi kabul etmesi ve bu kişilerin "farklı yerlerde inşa edilecek konutlara yerleştirilmesi" çağrısında bulunan Trump, bölgenin Filistinlileri topraklarından çıkarttıktan sonra yeniden inşa edilmesini savunmuştu.

Trump, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralması ve bölgenin dünyanın farklı yerlerinden insanların yaşadığı "uluslararası" bir yer olmasını hayal ettiğini söylemişti.

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