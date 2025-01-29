Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız!

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Aziz milletim, kıymetli misafirler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bizleri takip eden tüm vatandaşlarımıza buradan sevgilerimi selamlarımı gönderiyorum. Grup toplantımızı Bolu Kartalkaya'daki yangında hayatını kaybeden 78 canın üzüntüsünü yaşadığımız bir atmosferde gerçekleştiriyoruz. 78 kardeşimizin her birine bir kez daha Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Çarşamba günü Bolu'ya gittik. Yasinlerle, Fatihalarla son yolculuklarına uğurladık. Onlardan bize belki bir ömür boyu ince ince kanayacak iç yarası kaldı. Rabbim hepsini cennetiyle müşerref eylesin.

MUHALEFET SEVİYEYİ AŞAĞIYA ÇEKTİ

Bolu'daki hadisede de milletimiz birbirine kenetlendi, acıyı yüreğinde hissetti. Milletin değerlerinden nasibini almayan kendini bilmezler dışında 85 milyon tasada bir ve beraber olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Ailelerimizin yaşadıkları derin ızdıraba saygımızın icabı olarak meseleyi günlük siyasi tartışmalara konu etmemeye özen gösterdik. Ana muhalefetin çirkinliklerine kulaklarımızı tıkadık. Ailelerimizin acısına acı kattığını gördüğümüz bu münakaşalardan özellikle uzak durduk. Biz sükut ettikçe ana muhalefet, kiralık kalemleri ve tetikçi ekran yüzleri seviyeyi her gün biraz daha aşağıya çekti. Ailelerimizin matemini umursamadan bir haftadır vicdansızlığın her çeşidini sergilediler.

DEVLETİN TÜM İMKANLARI SEFERBER EDİLDİ

Buradan öncelikle birkaç hususu hatırlatmak durumundayım. Gece saat 03:27'de başlayan yangının haberi bize ulaşır ulaşmaz devletimizin tüm imkanlarını seferber ettik. AFAD, jandarma, 112 Acil Sağlık ve UMKE ekiplerimiz süratle ilk müdahaleleri yaptılar. Bolu ve çevre illerden itfaiye araçları da bölgeye sevk edildi. Çalışmalara yaklaşık 550 personel iştirak etti. Bakanlarımızı da Kartalkaya'ya gönderdik. 51 kardeşimizin sağlık kuruluşlarımıza intikali süratle gerçekleşti.

YANGINLA İLGİLİ 6 TESPİT! GÖZALTI SAYISI 28'E YÜKSELDİ

Facianın tüm yönleriyle araştırılması, ihmali, hatası veya kusuru olanların yargıya hesap vermesi noktasında gerekli soruşturmaların süratle başlatılmasını sağladık. 8 başmüfettişimiz tahkikatlarını sürdürüyorlar. 8 kişilik ekip de çalışmalarına devam etmektedir. İlk etapta 9 kişi gözaltına alınmıştı. İfadeler verildikçe soruşturmalar daha da derinleştirildi. Buna göre gözaltı sayısı 28'e yükseldi. Bunlardan aralarında otelin sahibinin, işletme müdürünün, otel çalışanlarının, bazı belediye yetkililerinin de olduğu 19 kişi tutuklandı. Otelin yangın algılama sisteminin çalışır olmadığı, olaya müdahale edebilecek acil durum ekiplerinin bulunmadığı, yangın söndürme sistemlerinin yetersiz kaldığı, acil çıkış kapılarının ihtiyaca cevap verir olmadığı, yangına karşı risklerin değerlendirilmediği, gerekli tedbirlerin alınmadığı tespit edilmiştir.

"KİMSENİN GÖZÜNÜN YAŞINA BAKMAYACAĞIZ"

Belediye başkanı koltuğunda oturan şahsın 'İtfaiye müdürü korkmuştur.' diyerek meşrulaştırmaya çalıştığı skandalın üzerinde hassasiyetle durulmalıdır. Kimin sorumluluğu ihmali varsa tekmili birden hesap sorulması için gereken neyse yapmaktan asla çekinmeyeceğiz. Kimin sorumluluğu ihmali varsa tekmili birden hesap sorulması için gereken neyse yapmaktan asla çekinmeyeceğiz. Bizim uhdemizde olan bir şey varsa biz soracağız. Cazgırlıkla kimse sorumluluktan kaçamaz. Kimse vatandaşlarımızın hayatı üzerinde kumar oynayamaz. Kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız.

HİÇ Mİ UTANMIYORSUNUZ?

Buradan 8 gündür sorumsuz beyanatlarıyla ailelerimizin yaralarını deşen muhalefet aktörelerine şunu söylüyorum; Vicdanınız da mı yok, hiç mi utanmıyorsunuz. Bu milletin kederine ne zaman ortak olacaksınız? He konuyu siyasallaştırmaktan ne zaman vazgeçeceksiniz? İstismar siyasetinden ne zaman vazgeçeceksiniz? Veba gibi yayılan ahbap-çavuş düzeniyle ne zaman hesaplaşacaksınız? 21 Ocak'tan beri sizin sataşmalarınızı duymazdan geldik. Sağduyuyla davranmakta ısrarcı olduk. Bugün de empatiden insaftan yoksun kısır tartışmalara sürüklenmek istemiyoruz. Bazı gerçekleri hatırlatmayı görev biliyorum. İzmir'de 2 genç elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti, görmezden geldiniz. Antalya'daki teleferik ekibinin sorumlularını kahraman ilan etmeye kalktınız. Utanmadan ahlaktan, sorumluluk almaktan bahsediyorsunuz. Hadsizlikler karşısında sessiz kalmayız. Bunları konuşmak mecburiyetinde kaldığımız için üzüntülüyüz.

SİNSİ PLANLAR DEVREYE ALINMAK İSTENİYOR

Sokaklarımızı karıştırmaya, Gezi olayları vari sokak terörünü yeniden körüklemeye dönük sinsi planların devreye alınmak istendiği bir dönemde tüm gençlerimizden şu sözlere kulak vermelerini rica ediyorum: "Zifiri karanlıkta ak sütün içindeki ak kılı fark edecek kadar gözü keskin bir gençlik..." Ülkemizde iç huzurumuzun güçlendirilmesi noktasında AK gençliğin öncü olmaya devam edeceği inancındayım. Büyük kongremizde milletimizin huzuruna, yine tarihe yön verecek bir ufuk, vizyon ve kadro tasarımıyla çıkmayı arzuluyoruz. Kongreden sonra tüm enerjimizi millete verdiğimiz sözleri hayata geçirmeye teksif edeceğiz.

TURPLARIN BÜYÜKLERİ HEYBEDE

Siyasi kariyerleri dışında gözleri hiçbir şey görmüyor. Sayın Özel kırmızı kartla oyalanırken, eski genel başkan ilk sarı kartı kendisine gösterdi. Ne yapsalar boş. Mızrak çuvala sığmıyor. Turpların büyükleri heybede. Para kulelerin, şişirilmiş konser faturalarının neye hizmet ettiğini herkes iyi biliyor. Vatandaşlarımızın bunları bakıp da siyasetten ümitlerini kesmesine müsaade edemeyiz. Cumhur İttifakı olarak daha fazla çalışarak muhalefetin eksikliğini bizim kapatmamız gerekiyor.

GELECEĞİMİZİ DE AYAĞA KALDIRIYORUZ

Asrın inşası adını verdiğimiz mücadelede geleceğimizi de ayağa kaldırıyoruz. 11 ilimizde 1900 şantiyede 182 bin mimar mühendis işçi kardeşimiz güvenli gelecek inşa etmek için çalışıyor. Hedefimiz 2025 sonunda 452 bin 983 bağımsız bölümü teslim etmektir.