Sondakika!.. DEM Parti'nin açıklama yapacağı yer belli oldu!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Sondakika!.. DEM Parti'nin açıklama yapacağı yer belli oldu!

DEM Parti İmralı heyeti, Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adası'na doğru yola çıktı. Görüşmenin ardından saat 17.00'de Öcalan'ın çağrısının kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Milletvekilleri ile Meclis'te tokalaşmasıyla başlayan 'yeni süreç' ile ilgili gelişmeler sürüyor.

DEM Parti İmralı Heyeti'nin, PKK lideri Abdullah Öcalan ile 3. kez görüşmek üzere İmralı Adası'na doğru yola çıktı.

HEYETTE 7 KİŞİ YER ALIYOR

Öcalan ile yapılacak 3. görüşme için bu kez 7 kişilik bir heyet oluşturuldu. Yola çıkan heyette, Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve Ahmet Türk'ün yanı sıra DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, DEM Parti İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek ve Asrın Hukuk Bürosu avukatı Faik Özgür Erol yer alıyor.

ÇAĞRI BUGÜN YAPILACAK

DEM Parti İmralı Heyeti, Öcalan ile yapılan görüşmenin ardından 17.00'de İstanbul'da basın toplantısı düzenleyecek. Öcalan'ın çağrısının bu toplantıda kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

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